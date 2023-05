Palladino lascia tutto in bilico: “Mi ricorderei della chiamata della Juve”

Stagione strepitosa del Monza con Raffaele Palladino in panchina. Sul giovane allenatore c’è anche l’interesse della Juventus

E’ sulla bocca di tutti e non solo per la straordinaria stagione alla guida del Monza. Raffaele Palladino potrebbe essere infatti uno dei protagonisti del valzer delle panchine e ha catturato l’attenzione delle big del nostro campionato.

Il giovane tecnico è un profilo spendibile per Napoli e Milan in caso di ribaltoni alla guida tecnica, ma il suo nome inizia a circolare sempre con maggiore insistenza in orbita Juventus se a fine stagione dovesse consumarsi un possibile divorzio (ad oggi difficile) con Allegri. Anche il presidente brianzolo Paolo Berlusconi, fratello del patron Silvio, ha confermato l’interesse dei bianconeri per Palladino: “C’è la Juventus che lo cerca e sarà bello dire di no alla Juve”. La priorità resta il rinnovo col Monza, anche se il 39enne allenatore non vuole precludersi altre e ben più allettanti opportunità se arrivasse davvero la chiamata da parte di una grande.

Monza, Palladino e l’indizio bianconero su Rovella

Telefonata che per il momento non è arrivata, come ha ribadito lo stesso Palladino nella conferenza stampa di Monzello di vigilia dell’anticipo di campionato in casa del Sassuolo.

“Io come Guardiola e l’interesse della Juventus? Ringrazio il presidente Paolo Berlusconi, sul paragone con Guardiola ha esagerato. La Juve non mi ha chiamato, altrimenti me lo ricorderei… Purtroppo non mi ha chiamato nessuno (sorride, ndr). A parte gli scherzi, devo solo dire grazie alla società per le belle parole e gli attestati di stima che hanno nei miei confronti. Come ho sempre detto, io vi dico sempre la verità e non ho ricevuto nessuna chiamata. Sono concentrato solo su quello che dobbiamo fare domani contro il Sassuolo e sul finale di stagione”. Palladino rimanda tutto a fine stagione e prossimamente ci saranno nuovi aggiornamenti con l’Ad Galliani, che ha già pronto il nuovo contratto fino al 2025 per l’artefice del ‘miracolo’ Monza.

Un possibile indizio, sempre a tinte bianconere, il mister di Mugnano di Napoli lo ha dato parlando di Rovella, in prestito in Brianza proprio dalla Juventus. Il giovane centrocampista ha convinto con la maglia del Monza ed è destinato a tornare alla Continassa per restarci. “Se mi piacerebbe allenare Rovella anche l’anno prossimo? Stravedo per lui, calcisticamente lo amo – le parole di Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Gli do dei consigli in allenamento, alle volte mi fa arrabbiare perché può fare molto di più. Ha un grandissimo futuro davanti, è normale che mi piacerebbe allenare sempre i giocatori forti e lui è uno di questi”.