Nuovo segnale e clausola sul contratto: Palladino e Galliani alla resa dei conti | CM.IT

Il Monza continua a stupire e piega anche i campioni d’Italia del Napoli all’U-Power Stadium. Il futuro in panchina di Raffaele Palladino rimane però ancora incerto

Il Monza piega per 2-0 i campioni d’Italia del Napoli all’U-Power Stadium, omaggiando prima del match la squadra di Spalletti con il pasillo de honor.

Campionato finora sopra le attese per la compagine neopromossa, che ha cambiato passo con l’arrivo in panchina dalla Primavera di Raffaele Palladino, dopo l’inizio disastroso con Stroppa alla guida dei brianzoli. Il giovane tecnico, al debutto assoluto tra i professionisti, non ha pagato dazio dimostrando di essere subito pronto per la categoria e attirando su di sé le attenzioni anche delle big di Serie A. Palladino non ha sciolto le riserve sul suo futuro, con l’Ad Adriano Galliani che spinge per il rinnovo e la permanenza del mister di Mugnano di Napoli in Brianza. La dirigenza monzese ha pronto per l’allenatore un contratto biennale fino al 2025, con l’inserimento di una clausola che permetterebbe a Palladino di liberarsi nel caso in cui arrivasse la chiamata di una grande come raccolto da Calciomercato.it.

Monza, Galliani in pressing su Palladino: tentazione big per il tecnico

Intanto nei giorni scorsi è andato in scena un primo e positivo incontro con Galliani, come confermato alla vigilia del match contro il Napoli dallo stesso Palladino.

L’ex attaccante ha dato la priorità alla firma con il Monza, però non vuole lasciare nulla di intentato nell’eventualità in cui dovesse liberarsi una panchina prestigiosa nelle prossime settimane. Fiorentina, Torino e Atalanta hanno sondato il tecnico, per il quale hanno chiesto informazioni anche le grandi e in particolare la Juventus, anche se Palladino non è in pole nella schiera dei candidati alla panchina se dovesse interrompersi (ipotesi al momento lontana) il rapporto con Allegri. Intanto sulle tribune dell’U-Power Stadium era presente Giuseppe Riso, rappresentante di Palladino e agente di tanti altri giocatori biancorossi come Sensi, Petagna, Rovella e capitan Pessina. Un ulteriore segnale del momento decisivo per il futuro di Palladino, con il Ceo Galliani in attesa di una stretta di mano per blindare il tecnico e tranquillizzare la piazza monzese.