Allegri al Napoli al posto di Spalletti: scacco matto in tre mosse

Il Napoli ha bisogno di scegliere un nuovo tecnico; andiamo a vedere il perché Allegri sarebbe l’uomo giusto per i partenopei

Una stagione da incorniciare; il Napoli, dopo più di trent’anni, è tornato a vincere lo scudetto. Campionato dominato dai partenopei che hanno imposto il loro gioco fin dalla prima partita spazzando via ogni tipo di concorrenza.

I meriti vanno ovviamente divisi anche se non si può non sottolineare il lavoro fatto da Spalletti; il tecnico ha dato una vera e propria identità alla squadra squadra e un gioco riconoscibile sia in Italia sia a livello internazionale. La gioia dello scudetto è stata parzialmente spenta proprio dalla notizia sul futuro di Spalletti; l’allenatore non siederà sulla panchina partenopea nella prossima stagione.

Notizia non facile da digerire considerando la bravura del tecnico e la possibilità che aveva il Napoli, proprio sotto la guida di Spalletti, di aprire un ciclo vincente. Servirà, dunque, un nuovo tecnico; la società partenopea non vuole sbagliare scelta perché questa squadra può ancora regalare diverse soddisfazioni ai suoi tifosi. Al momento non si hanno certezze su chi siederà sulla panchina partenopea nella prossima stagione ma uno come Allegri potrebbe essere perfetto.

Iniziamo con il dire come il futuro di Allegri alla Juventus sia tutto tranne che sicuro; il tecnico, da quando è tornato, non ha vinto nessun trofeo e questo non può fare piacere ad una tifoseria abituato a vincere ogni anno. Gli alibi, per la stagione dei bianconeri, non mancano ma dalla Juve ci si aspettava di più e Allegri potrebbe pagarne le conseguenze.

Allegri-Napoli: i tre motivi che renderebbero perfetto il matrimonio

Come detto, dunque, il Napoli ha bisogno di un nuovo allenatore e il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus non è per niente sicuro; sono tre i motivi che renderebbero perfetto il passaggio dell’attuale tecnico bianconero al club campione d’Italia anche se, bisogna dirlo, al momento non esiste nulla di concreto.

Il primo motivo riguarda il modulo; quest’anno Allegri è passato al 3-5-2 ma è un tecnico abituato, da sempre, a giocare con il 4-3-3. Un modulo di gioco che il Napoli conosce alla perfezione e con il quale il club ha costruito la meravigliosa cavalcata che ha portato allo scudetto. Allegri, da questo punto di vista, sarebbe una sorta di continuità a livello tecnico.

Un altro motivo da prendere in considerazione è la sua capacità di gestire il gruppo; alla Juventus, dopo la rottura con Conte, l’arrivo di Allegri fu una sorta di proseguimento (soprattutto nei primi anni) del lavoro svolto proprio con Conte. Il tecnico bianconero potrebbe fare lo stesso a Napoli, squadra che si conosce a memoria e con dei meccanismi ben definiti; Allegri servire a gestire il gruppo e tenerlo unito con l’obiettivo di continuare a vincere.

Uno degli obiettivi di De Laurentiis è quello di vincere la Champions League con il Napoli; missione non semplice ma, anche da questo punto di vista, Allegri sembra l’uomo giusto. Affermazione paradossale visto come è andata l’ultima avventura del tecnico nella massima competizione internazionale per club con la sua Juventus uscita ai gironi. Non si può, però, non ricordare le due finali Champions ottenute con i bianconeri. Modulo, gestione gruppo, esperienza europea: questi i tre momenti che sembrano rendere Allegri l’uomo giusto per essere il prossimo allenatore del Napoli.