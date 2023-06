Ultima giornata a rischio, richiesta UFFICIALE: “La partita va annullata”

Siamo alle battute conclusive anche in Ligue 1: in Francia però c’è qualche tensione si troppo e c’è chi ha anche chiesto l’annullamento di una gara

Ultima giornata con annesse tensioni in Francia dove a cavallo tra Ligue 1 e Ligue 2 non mancano le polemiche. Scontri a Bordeaux, ma anche ad Ajaccio, lì dove quest’oggi si dovrebbe giocare la sfida tra i padroni di casa e il Marsiglia.

Quella di ieri è stata in particolare una serata di tensioni tra aggressioni e tafferugli con tanto di sospensione della gara del Bordeaux contro il Rodez. Allo stesso modo in Corsica le autorità locali chiedono già dei movimenti preventivi per la partita che interessa invece la Ligue 1.

Niente è infatti ancora sicuro per la partita di questa sera, in programma alle ore 21 tra Ajaccio e Marsiglia, con il sindaco della città della Corsica che ad ‘AFP’ ha detto: “La partita va annullata” e poi ha chiesto che i tifosi marsigliesi attesi in barca “non sbarchino” per evitare che “si espongano a un rischio di violenza che è già presente e che potrebbe crescere, temo, in proporzioni incontrollabili”.

Ligue 1, dubbi su Ajaccio-Marsiglia: il sindaco chiede l’annullamento

Il sindaco Stephane Sbraggia ha quindi aggiunto: “Quando c’è un effettivo disturbo dell’ordine pubblico, una minaccia alla sicurezza delle persone e dei beni, penso che queste misure non siano sproporzionate. C’è ancora tempo per limitare i danni”.

Il primo cittadino chiede quindi che la partita sia annullata per evitare ulteriori problemi legati all’ordine pubblico, che potrebbero causare disordini e situazioni alquanto spiacevoli. Dal punto di vista strettamente sportivo l’Ajaccio è già matematicamente retrocesso mentre il Marsiglia è già sicuro del terzo posto che vale la Champions League.

Tutte le gare sarebbero in programma per questa sera alle ore 21: una lunga cavalcata che alla fine ha premiato ancora una volta il PSG davanti al Lens secondo.