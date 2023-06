Palladino strizza l’occhio a Ibra: “Per i campioni c’è sempre spazio”. In bilico l’affare con l’Inter

Raffaele Palladino continuerà il matrimonio con il Monza dopo il rinnovo di contratto. Adesso il tecnico e Galliani sono pronti a rinforzare ulteriormente la squadra biancorossa sul mercato

Ampio sorriso e battuta subito pronta: “Nemmeno oggi vi do la formazione”. Raffaele Palladino scherza con i giornalisti nella sala stampa di Monzello alla vigilia dell’ultimo impegno stagionale contro l’Atalanta.

Il sogno Europa è sfumato, senza intaccare comunque la straordinaria cavalcata del Monza in campionato al primo e storico torneo di Serie A. Salvezza raggiunta con largo anticipo, bel calcio e risultati: la squadra di Palladino ha lasciato il segno in questo campionato e, prendendo in considerazione il periodo con il giovane tecnico in panchina, i brianzoli sarebbero qualificati al momento per l’Europa League. Naturale quindi il prolungamento contrattuale fino al 2024 dell’ex attaccante con il Monza, corteggiato dalle big (Juventus e Napoli in particolare) dopo l’ottimo lavoro svolto all’esordio tra i grandi: “Ringrazio la società, il presidente Berlusconi e Galliani per il rinnovo. Tra di noi c’è grande stima, amicizia e fiducia. Non potevo non restare la prossima stagione visto tutto quello che mi hanno dato – ha sottolineato Palladino in conferenza stampa – Avevo dato la mia parola già mesi fa, volevo che finissimo il campionato perché il focus doveva restare solo sul campo. Non c’era nessun tipo di problema, ero sicuro che avremmo trovato l’accordo. Volevamo dare l’annuncio lunedì, poi abbiamo deciso di ufficializzarla ieri così oggi approfittando della conferenza potevo farmi una bella chiacchierata con voi”.

Monza e il sogno Ibrahimovic: l’annuncio di Palladino

Inevitabili le domande sul Monza che verrà e sugli investimenti in sede di mercato, con Galliani che punta ad alzare l’asticella e ‘attaccare’ l’obiettivo Europa.

La nuova stagione nascerà ufficialmente la prossima settimana: “Lunedì inizieremo a programmarla, ci saranno dei nuovi acquisti mentre altri giocatori dovranno partire. Siamo una società ambiziosa e questo è un aspetto molto stimolante – spiega Palladino – Non ci saranno rivoluzioni, abbiamo una base e un’ossatura importante. Dobbiamo completare il puzzle e ogni pezzo dovrà essere al posto giusto. Abbiamo creato un gruppo spettacolare e bellissimo, tracciando una strada: adesso dobbiamo percorrerla, chi arriverà dovrà avere una certa mentalità”.

Nelle ultime ore è tornato a circolare con una certa insistenza il nome di Zlatan Ibrahimovic per il Monza, considerando il rapporto speciale che lega il fuoriclasse svedese a Galliani e Berlusconi. ‘Ibra’ potrebbe salutare domani il Milan nella gara di San Siro col Verona e Palladino non chiude le porte a un eventuale sbarco in Brianza del 41enne attaccante: “Non abbiamo parlato di giocatori, ne parleremo da lunedì mattina con Galliani e la dirigenza. Abbiamo tutto il mese di giugno per programmare e individuare i profili giusti che servono al Monza – ha chiosato il mister campano – Sapete che Ibrahimovic è un campione, valuteremo tutto a 360 gradi. Per i grandi giocatori c’è sempre spazio… In Italia ci sono tanti calciatori che vogliono venire al Monza, qui si sta bene, c’è una società forte e abbiamo acquisito un certo appeal dopo questa stagione”.

In bilico a Monzello la permanenza di Stefano Sensi, con Galliani che tratta con l’Inter cercando di strappare uno sconto da parte dei nerazzurri sul cartellino del centrocampista: “Come ho detto prima, inizieremo a parlare la prossima settimana di mercato per pianificare la prossima stagione – ha risposto Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul futuro di Sensi – Ci sono tanti calciatori in prestito che dovranno tornare alla base, che io ringrazio tutti perché hanno dato il cuore e l’anima per la maglia del Monza nonostante non fossero di nostra proprietà. A partire da lunedì valuteremo tutto per cercare di alzare ulteriormente il livello della rosa”.