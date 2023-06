Lazio seconda, Martusciello svela la reazione di Sarri

Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ha parlato al termine della gara vinta dalla Lazio sul campo dell’Empoli

Chiude al secondo posto la Lazio il campionato. I biancocelesti espugnano Empoli e si confermano alle spalle del Napoli.

Al termine del match, Giovanni Martusciello – vice di Sarri, squalificato – ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’: “Arrivare secondi era una forte motivazione. Ieri il mister ha fatto i complimenti alla squadra per come si è allenati. C’era questo piccolo passettino da fare, non era semplice e sono stati straordinari. Quanto fatto è una soddisfazione per tutti, i ragazzi sono stati moto bravi. Siamo felici, Sarri era contento, finalmente era felice. E’ arrivato dopo un po’ perché si è fermato a salutare tutti, ma era rilassato e contento, soprattutto perché la squadra ha fatto una partita seria”.

Il vice del tecnico della Lazio ha quindi aggiunto: “Oggi raccogliamo quanto seminato in questi due anni. E’ stata bravura dell’allenatore, ma anche del gruppo che si è messo in discussione. C’è grande soddisfazione per questo”.