Svolta Vlahovic-Juve: “Trasferimento ad un passo”

Possibile svolta già in arrivo per il futuro di Dusan Vlahovic. L’indiscrezione sul serbo e tutti gli aggiornamenti

Con il patteggiamento per il filone stipendi la Juventus ha finalmente chiuso tutti i processi aperti con la giustizia sportiva italiana, in attesa di eventuali pronunciamenti della UEFA.

Il club bianconero, privato della prossima Champions League, esce ridimensionato in vista del calciomercato estivo ma può ora pianificare la prossima stagione. I primi big a dire addio saranno con ogni probabilità Rabiot e Di Maria, che non rinnoveranno il loro contratto in scadenza a giugno. In bilico, come noto, c’è anche Dusan Vlahovic: la complicata stagione del serbo in bianconero e la mancata partecipazione alla prossima Champions hanno infatti riacceso rumors ed indiscrezioni. Negli ultimi giorni, in particolare, sta circolando con insistenza la pista Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Vlahovic vicino al Bayern Monaco: l’indiscrezione

Secondo quanto riferito dal portale ‘telegraf.rs’, Dusan Vlahovic sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Bayern Monaco.

Thomas Tuchel, suo grande estimatore, avrebbe già contattato il giocatore, mentre il club bavarese avrebbe avviato le trattative con la Juventus. Si parla di una prima offerta di 50 milioni di euro già rifiutata, con la società bianconera che vuole avvicinarsi ai circa 80 milioni sborsati per prelevarlo dalla Fiorentina. La pista Vlahovic-Bayern Monaco sarebbe già caldissima. Staremo a vedere.