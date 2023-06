Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 2 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Leao firma col 10”, il titolo in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Il portoghese rinnova con il Milan e vuole la mitica maglia, atteso ogni l’annuncio ufficiale: Rafa prolunga il contratto fino al 2028. “Giuntoli, Juve arrivo”, il Ds punta a liberarsi dal Napoli in sette giorni e a ripartire con i bianconeri. Inter, parte il pianto anti City: pronto anche Mkhitaryan. L’ora di Mou: Josè alla Roma chiede rinforzi e un dirigente top al suo fianco.

Il Corriere dello Sport apre con le ultime in casa Roma: “L’ultimo Mou”, tre giorni per decidere se restare o no alla Roma: palla a Dan. Pinto: “Taylor? Negato un rigore, non si è rivelato all’altezza”. “Max ha fatto miracoli”, parla Galeone: dal futuro di Allegri alla nuova Juve”. Fiorentina calda per il West Hai: -5 alla finale di Praga in Conference League. Follia a Brescia: invasione dopo il gol salvezza del Cosenza, Cellino in C.

L’apertura del quotidiano Tuttosport: “Tudor fa un passo verso la Juve”. Il tecnico annuncia l’addio al Marsiglia: adesso è libero. Il croato è il primo della lista dei possibili successori di Allegri. Vergognosa aggressione all’arbitro accusato da Mou: paura per Taylor e famiglia all’aeroporto. “Johnston nel profilo per il Toro”, garantisce Bruno sul miglior giovane scozzese.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 2 giugno 2023

In Spagna fari puntati sul futuro di Benzema: “La leyenda continua”, si legge sul quotidiano Marca. L’attaccante francese alla fine rimane: niente Arabia Saudita, resterà per un altro anno al Real Madrid di Ancelotti. In Francia, invece, il quotidiano L’Equipe si sofferma sull’addio di Tudor al Marsiglia: “L’OM, ça use, ça use”, il tecnico croato ripartirà da una nuova avventura: rumors sempre più insistenti sulla Juventus.