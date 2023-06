Monza, UFFICIALE: annuncio sul futuro di Palladino

Annunciato il futuro di Raffaele Palladino: il comunicato ufficiale sul tecnico del Monza, la notizia è appena arrivata

Ha portato il Monza finora al decimo posto in classifica e sogna di concludere addirittura all’ottavo nell’ultimo turno di campionato. Raffaele Palladino si è imposto come uno dei tecnici emergenti in Italia e il suo futuro ha destato naturalmente un certo interesse.

Palladino ha catturato le attenzioni delle grandi, ma aveva promesso a Galliani di restare al Monza, come anticipato da Calciomercato.it. E così sarà infatti, con il club brianzolo che ha appena annunciato ufficialmente il prolungamento per un’altra stagione del rapporto, fino al 30 giugno 2024. L’intenzione è mettere le basi per continuare a stupire e magari, il prossimo anno, provare a inserirsi tra le outsider per la corsa europea, viste le ottime premesse di questi mesi. 52 punti sono un ottimo bottino da provare a migliorare ulteriormente e un avviso a tutti i naviganti: il Monza sarà ancor di più avversario scomodissimo per tutti.