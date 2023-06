Juventus, decisione presa: cessione a 80 milioni

I bianconeri si preparano al grosso sacrificio sul mercato. Un grande addio, una grande cessione già metabolizzata dai tifosi

La Juventus farà dei ‘sacrifici’ nel prossimo calciomercato estivo visto il non ingresso in Champions. Ovvero si priverà di uno o più giocatori con stipendio alto nonché in grado di garantire un incasso importante. Uno dei maggiori indiziati è ovviamente Dusan Vlahovic.

Ieri Altschaffl della ‘Bild’ è intervenuto in diretta a ‘Tv Play’ confermando l’interesse del Bayern Monaco nei confronti del centravanti serbo, autore di una stagione deludente anche per via di problemi fisici. Soprattutto della pubalgia.

Vlahovic è balzato in cima o quasi alla lista della spesa bavarese dopo il no di Kane e le difficoltà per Kolo Muani. L’Eintracht chiede sui 100 milioni per l’attaccante francese, un anno e mezzo fa vicino alla firma col Milan.

Vlahovic-Bayern è, quindi, una pista da tenere in grande considerazione, una pista che può scaldarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Juventus, i tifosi si esprimono: “Cedere Vlahovic per 80 milioni”

A proposito del futuro di Vlahovic, ai follower del canale telegram di Calciomercato.it abbiamo chiesto: “Cosa dovrebbe fare la Juventus?”.

Ha stravinto la seconda opzione, ovvero “Cederlo per 80 milioni“. Quasi la metà in meno di voti ha preso la prima, “Ripartire da lui nella prossima stagione”. Terza “Cederlo per 70 milioni”; quarta, staccatissima, “Cederlo per 60 milioni”.