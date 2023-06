Inter, accordo con il nuovo sponsor per le ultime due partite: svelato il nome

Dopo il caos creato dal mancato pagamento del main sponsor DigitalBits, l’Inter avrebbe trovato l’accordo per un nuovo sponsor di maglia che sarebbe pronta a sfoggiare già contro il Manchester City

La maglia dell’Inter senza sponsor è durata solamente nove partite. La società nerazzurra ha trovato l’accordo con un nuovo main sponsor con cui è pronta a scendere in campo per gli ultimi, importantissimi, due match della stagione.

24 milioni di euro. Sono i soldi che DigitalBits non ha pagato, come da accordo, all’Inter per la stagione 2022-23. La società attiva nel mondo delle criptovalute e della blockchain aveva con l’Inter un accordo triennale con cifre in crescita.

DigitalBits aveva firmato un accordo come sponsor di manica nel 2021-22 per 5 milioni di euro, regolarmente versati nelle casse dell’Inter insieme ai 100.000 euro per il passaggio agli ottavi di Champions League. Poi un accordo triennale come main sponsor. 24 milioni per la stagione 2022-23, 27 milioni per il 2023-24 e 30 milioni per il 2024-25. Più bonus.

Oggi la maglia dell’Inter è pulita, come piace a molti nostalgici, senza sponsor. Ma da domani non lo sarà più, perché la società nerazzurra avrebbe chiuso un accordo con un nuovo sponsor, ed è pronta a sfoggiarla per l’ultima di campionato con il Torino e, soprattutto, in finale di Champions contro il Manchester City.

Nuovo sponsor di maglia, ecco chi è

Contro il Torino e contro il Manchester City, l’Inter mostrerà a tutti il nuovo sponsor. Si tratta di Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa.

Scansata dunque l’ipotesi della beneficienza, di cui si è parlato tantissimo nell’ultimo periodo. L’Inter ha già presentato ufficialmente una richiesta alla Lega per domani e alla federcalcio continentale per la finale.

L’accordo con Paramount come sponsor commerciale è stato trovato per le ultime due partite che l’Inter deve giocare e proseguirà anche l’anno prossimo ma in una posizione differente sulla maglia. Un’ipotesi? Il retro della maglia, dove al momento c’è Lenovo. Telenovela finita? Per ora sì, vedremo l’anno prossimo.