Il Manchester United si prende il bomber: la Juve resta a guardare

L’attaccante è pronto a lasciare la Serie A: ten Hag ha deciso di puntare con forza sul giocatore. Addio Italia

Otto gol in Serie A alla sua prima stagione in Italia. E’ questo il bilancio, ad una giornata dal termine, di Rasmus Hojlund con la maglia dell’Atalanta.

Il centravanti di Copenhagen, che lo scorso 4 febbraio, ha compiuto 20 anni, ha realizzato anche un centro in Coppa Italia. Numeri questi non esaltanti, ma certamente importantissimi per un giocatore davvero giovanissimo, finito nel mirino dei grandi club europei.

Hojlund rischia così di lasciare l’Atalanta già solo dopo una stagione. Sì perché i club che lo stanno seguendo hanno deciso di fare sul serio. In Inghilterra, infatti, sono certi che il bomber danese sia finito in cima alla lista dei desideri del Manchester United. Il calciatore – secondo The Athletic – sarebbe il preferito di Erik ten Hag per il ruolo di centravanti. La scelta sarebbe ricaduta sul bergamasco dopo le difficoltà riscontrate per mettere le mani su Harry Kane del Tottenham.

Il 20enne, come detto, rischia, dunque, di lasciare subito la Serie A. I Red Devils, infatti, potrebbero non avere problemi a mettere sul piatto l’offerta giusta – sui 50-60 milioni di euro – per strappare il sì dell’Atalanta. Il portale inglese sottolinea, inoltre, che l’agenzia che cura gli interessi di Hojlund, la Seg, è in ottimi rapporto con i Red Devils. Il danese, però, non è l’unico giovane bomber finito nel mirino di ten Hag: l’alternativa al centravanti bergamasco sarebbe Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, Hojlund per il dopo Vlahovic

I club italiani rischiano, ancora di restare a guardare. Hojlund è stato accostato nei mesi scorsi anche al Milan, ma è una pista poco percorribile per i rossoneri visto il costo del cartellino.

Lo sarebbe, invece, per la Juventus e il Napoli in caso di addio di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Come ammesso da Tobias Altschäffl, caporedattore di ‘Sport Bild, ai microfoni di TvPlay, il Bayern Monaco potrebbe strappare il serbo ai bianconeri per un’ottantina di milioni. Soldi, che in parte, verrebbero utilizzati per l’acquisto di un sostituto: Hojlund piace tantissimo, ma con il Manchester United di mezzo il rischio di vederlo partire verso l’Inghilterra è molto concreto.