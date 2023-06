Cessione Inter, conferma UFFICIALE: “Siamo tutti d’accordo”

L’annuncio dell’imprenditore accostato nelle ultime ore all’eventuale acquisizione dell’Inter. Il post che fuga ogni dubbio

Un finale di stagione che definire al cardiopalma sarebbe solo ed esclusivamente per l‘Inter. I nerazzurri, dopo aver conquistato la Coppa Italia a discapito della Fiorentina ed essersi assicurato il piazzamento nella prossima edizione della Champions League, saranno impegnati nella finalissima di Istanbul contro il Manchester City. Tra poche ore, però, la compagine di Inzaghi se la vedrà contro il Torino nella per chiudere al meglio il proprio campionato.

Intanto a caracollare l’attenzione mediatica sono anche le voci riguardanti un possibile ingresso nell’asset societario di soci di minoranza. Nelle scorse ore Reuters aveva rilanciato l’indiscrezione secondo cui l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus sarebbe intenzionato a presentare un’offerta importante per l’acquisto dell’Inter. Ricordiamo che già nelle scorse settimane erano rimbalzate voci importanti legate ad un’eventuale cessione di Zhang di una parte importante delle quote nerazzurre. Spifferi che hanno trovato nuova conferma dal fatto che Zilliacus si trovasse a San Siro nel derby di ritorno di Champions contro il Milan.

Inter, Zilliacus sulle voci di acquisto del club nerazzurro

L’accostamento Zilliacus-Inter si è preso inevitabilmente le luci della ribalta soprattutto nell’analisi di quelli che potrebbero essere i risvolti i societari a stretto giro di posta. Intanto è stato proprio l’imprenditore finlandese a rompere il silenzio con un messaggio apparso sui propri profili social nel quale ha fatto chiarezza sulle ultime indiscrezioni relative alla possibile acquisizione dell’Inter.

Rispondendo alle tante domande ricevute nelle ultime ore, Zilliacus ha chiosato: “Le persone mi chiedono se voglio comprare l’Inter. Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un ottimo lavoro, ha il mio profondo rispetto. Siamo tutti d’accordo per non disturbare la concentrazione della squadra sulla finale di Champions League.”

Ricordiamo che per adesso l’ex dirigente Nokia non ha ancora formalizzato un’offerta ufficiale a Suning che, però, non dovrebbe tardare ad arrivare. Nei mesi scorsi Zilliacus aveva già tentato di rilevare quote importanti del Manchester United, salvo poi decidere di virare su altri obiettivi. Ora la grande occasione a tinte nerazzurre: staremo a vedere cosa succederà.