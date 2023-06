Baldanzi dribbla la corte delle big: “Qui devo mostrare quanto valgo”

Tommaso Baldanzi è finito nel mirino delle big sul mercato: il talento dell’Empoli è uno dei protagonisti dell’Italia Under 20 al Mondiale in Argentina

L’Italia Under 20 è tra le prime otto al Mondiale in corso di svolgimento in Argentina. Adesso per la selezione di Nunziata c’è l’ostacolo Colombia, dopo aver piegato negli ottavi la temibile Inghilterra.

Tommaso Baldanzi è uno dei trascinatori degli Azzurrini e anche contro gli inglesi è stato decisivo per il passaggio del turno. Il talento dell’Empoli crede al trionfo Mondiale: “Certo che possiamo vincerlo. Sono solo tre partite. Nel calcio i pronostici contano poco però sì, ci crediamo – le parole di Baldanzi alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Così come immagino ci credano anche le altre. La fantasia non ci manca. Io, Pafundi, Casadei e non solo, abbiamo tecnica e piedi buoni, ci divertiamo e siamo felici di mostrarlo. Per andare avanti però servono anche concretezza e voglia di vincere, ma anche quelle non ci mancano. Io leader? E’ un parolone… Però sono uno di quelli che in questo gruppo c’è da più tempo, lo conosco bene. E sono orgoglioso di quello che stiamo facendo”.

Baldanzi parla anche della sua stagione con la maglia dell’Empoli: “Non è stato facile, ci sono tanti ostacoli per uno che arriva dalle giovanili, ma devo direi che mi è stata data fiducia all’interno di un gruppo fantastico. E quando ti senti a tuo agio, puoi esprimere le tue potenzialità al meglio. L’Empoli è un club dove ti danno la possibilità di sbagliare e di lavorare bene per migliorare. E così poi i risultati arrivano. Non penso che in Italia si punti poco sui giovani, piuttosto non è facile emergere. Ci sono tanti talenti e alla fine ognuno con i suoi tempi viene fuori”. Infine, dribbling sul futuro e sulla corte delle big di Serie A: “Non mi disturbano e manco ci penso. Sono con l’Italia ai quarti di un Mondiale, è qui che devo mostrare quanto valgo”.