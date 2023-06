UFFICIALE Juve fino al 2025. Allegri sorride: 15 milioni per l’addio

Bianconeri pronti ad investire ancora sul proprio calciatore fino al 2025, riconferma importante per il tecnico toscano in vista della nuova stagione

L’avvento della penalizzazione ufficiale da dieci punti in classifica ha minato ulteriormente le pochissime certezze che la Juventus aveva in questa stagione. Eppure c’era da aspettarselo, per tutti i trascorsi che da qui ai mesi passati hanno tenuti impegnati i legali bianconeri e le autorità incaricate alla definizione dei processi a carico della società.

Ora non resta che chiudere in bellezza il cammino in campionato all’ultima uscita ufficiale, laddove sono saltate totalmente anche le occasioni di fare bene nelle coppe. Soltanto con un progetto rinnovato, all’insegna della scrematura e del successo, il gruppo potrà risollevarsi lasciando alle spalle il passato.

La dirigenza è già all’opera per definire alcune operazioni di mercato ritenute assolutamente necessarie in vista della stagione che verrà, sulla cui panchina non è ancora certo che possa essere riconfermato lo stesso tecnico Massimiliano Allegri. Fino a prova contraria, però, il toscano deterrà parte dello scettro decisionale sui nuovi volti in squadra e avrà facoltà di stabilire chi trattenere a sé nell’immediato futuro.

Dopo Alex Sandro tocca a Szczesny: rinnovo fino al 2025

In un solo caso finora non ha potuto avere potere in merito, relativo al rinnovo di contratto automatico scattato per Alex Sandro al raggiungimento del numero di presenze minimo in stagione.

Allo stesso modo accadrà per Wojciech Szczesny: il portiere polacco ha infatti raggiunto anch’egli le condizioni minime obbligatorie per firmare ufficialmente il rinnovo automatico fino a giugno 2025 mantenendo lo stesso ingaggio percepito di 6,5 milioni annui. Così facendo è verosimile che possa restare la prima scelta di Allegri tra i pali con Perin a fungere da validissima alternativa, come ampiamente dimostrato in stagione.

Fronte mercato, però, il profilo di Szczesny potrebbe continuare a stuzzicare la concorrenza e per questo motivo – fresco anche di questa svolta – il suo cartellino non verrebbe rilasciato dai bianconeri a meno di 15 milioni di euro.