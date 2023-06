Tudor, assist alla Juventus: “Lascio il Marsiglia per questo motivo”

Il tecnico ha dichiarato di non voler proseguire la propria attività tra le file del club francese nel prossimo futuro, ora è strada spianata per i bianconeri

Appena giunto sulla panchina dell’Olympique Marsiglia con lo spirito di chi aveva voglia di rimettere le cose al proprio posto e rilanciare il blasone di un club troppo spesso dimenticato, Igor Tudor ha dato tutto sé stesso per costruire un progetto solido. E i risultati, dopo una stagione di tanti alti e pochi bassi, si sono visti tutti.

Ciononostante, il tecnico croato non ha voluto attendere neppure la disputa dell’ultima giornata del campionato di Ligue 1 contro l’Ajaccio per rendere nota ai propri calciatori l’intenzione di non riconfermare la propria posizione nell’organigramma societario in qualità di responsabile tecnico.

La scelta è stata dunque condivisa pubblicamente dal presidente del club francese, Pablo Longoria, il quale nella conferenza stampa pre-partita ha anticipato la parola di Tudor con una serie di ringraziamenti per il suo fantastico operato. A questi è poi seguito il commento a caldo dello stesso ex Verona, onorato del commento del presidente e desideroso di diramare la propria decisione in via ufficiale.

Tudor saluta la Ligue 1 e Juve in agguato: trema Allegri

“Ho preso questa decisione per motivi personali e professionali. Ci stavo pensando da un po’ e i dettagli non contano. Ho ascoltato i miei desideri, ma posso garantire che non ho firmato per nessun altro club“, ha dichiarato Tudor.

Una notizia attesa – come raccontato in esclusiva da ‘calciomercato.it‘ – ma al contempo neppure troppo scontata, visti i presupposti gestionali che aleggiavano intorno all’ambiente bianconero della Juventus da sempre sua estimatrice. Con la dirigenza torinese ci sono stati dei contatti nelle ultime settimane, poi intensificati e nient’affatto lontani dall’eventuale matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ nel prossimo futuro.

Ma prima dovrà essere Massimiliano Allegri a fare i conti con il destino, ancora a metà del suo mandato ufficiale. Certo è che per il toscano calano nettamente le chance di una riconferma, mentre per la Juventus la partenza di Tudor da Marsiglia rappresenta un’occasione davvero ghiotta da non lasciarsi sfuggire per ripartire con il piede giusto la prossima stagione.