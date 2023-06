L’erede di Skriniar in Serie A: “All’Inter piace”

Il centrale slovacco lascerà il club nerazzurro a fine stagione dopo aver già trovato un accordo a costo zero con il Psg

Si avvicina giorno dopo giorno il recupero di Milan Skriniar dopo il lungo infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco nella fase più calda della stagione. Risulta comunque difficile che il difensore possa tornare in corsa per una maglia da titolare in vista della finale di Champions League.

Ad ogni modo, a distanza di due mesi e mezzo dall’ultima convocazione, l’ormai promesso sposo del Paris Saint Germain dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di campionato in programma sabato pomeriggio contro il Torino. Per quanto riguarda il mercato, in virtù della sua partenza a parametro zero, l’Inter dovrà al più presto ricercare un rimpiazzo per la propria difesa.

Come ribadito da Fabrizio Biasin su Calciomercato.it in onda su TV Play, presumibilmente non sarà Benjamin Pavard a prendere il posto dello slovacco sul centro destra: “Per l’Inter costa troppo anche se in scadenza in 2024, guadagna tantissimo e costa. Non avrebbe senso investire 20 milioni per lui. L’Inter punta a fare almeno un parametro zero. L’obiettivo è formare un giusto mix tra giovani e giocatori d’esperienza, ma a quelle cifre è troppo”.

Calciomercato Inter, piace Schuurs come erede di Skriniar

Secondo il giornalista di fede nerazzurra, il vero sostituto di Milan Skriniar potrebbe arrivare direttamente dal campionato italiano.

Biasin ha fatto il nome di Schuurs, confermando che il calciatore all’Inter “piace, anche se prendere un giocatore da Cairo non è semplice”. Per quanto riguarda il resto del reparto, ha poi riassunto quelli che potrebbero essere i principali movimenti: “Si vuole rinnovare De Vrij, si farà un tentativo per trattenere Acerbi, Bastoni resterà, Darmian anche, si tenterà di fare un innesto giovane, magari Scalvini, che però costa tanto. Becao? Se ne è parlato nel recente passato ma non saprei”.

Infine, in merito ad un altro potenziale obiettivo dei nerazzurri, Biasin si è detto meno ottimista: “Frattesi costa dai 40 milioni in su, sono soldi che in questo momento in Italia non ha nessuno”.