Frattesi, sprint Inter: la carta di Marotta per battere Juve e Milan

L’Inter ripensa seriamente a Davide Frattesi, Marotta vuole portarlo in nerazzurro e utilizzare una carta per convincere il Sassuolo

Sette gol in campionato, migliorando il bottino della passata stagione in cui si era già mostrato come uno dei centrocampisti più promettenti del campionato e confermando doti molto interessanti da giocatore box-to-box. Davide Frattesi è un fulgido prospetto e dopo aver incantato tutti con la maglia del Sassuolo può, in estate, fare il grande salto in un top club.

L’interessamento per il classe 1999 da parte di società importanti del nostro calcio è già di vecchia data. In particolare, torna a pensarci seriamente l’Inter, che lo segue da tempo. Il siparietto Ausilio-Carnevali sullo stesso Frattesi, raccontato da Calciomercato.it, conferma che la pista può diventare nuovamente piuttosto calda. I nerazzurri però non sono soli. Frattesi piace molto anche a Juventus e Milan, che a loro volta hanno iniziato a sondare il terreno con il Sassuolo. Senza dimenticare l’interessamento di Napoli e Roma di cui abbiamo parlato sulle nostre pagine.

Inter su Frattesi, Marotta cala il jolly

L’Inter è in questi giorni prioritariamente concentrata, com’è ovvio che sia, sulla finale di Champions League contro il Manchester City. Ma pensa già alla prossima stagione e a rinforzi adeguati per ripartire a caccia dello scudetto della seconda stella.

Marotta si prepara a fare sul serio, il nome di Frattesi diventerebbe una necessità soprattutto nel momento in cui dovesse profilarsi un addio di Brozovic. A quel punto, per accelerare e bruciare la concorrenza, occorrerebbe essere molto convincenti con il Sassuolo. Per la ‘Gazzetta dello Sport’, il pezzo chiave del puzzle, per abbassare la richiesta cash degli emiliani come parziale contropartita, potrebbe essere il giovane Fabbian, di rientro dal prestito alla Reggina, giocatore che a Dionisi e Carnevali, per la mediana, piacerebbe molto.