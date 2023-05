Valentina Vignali, compleanno rovente sulla spiaggia: il bikini non la contiene

Un giorno speciale, decisamente, per Valentina Vignali, che compie gli anni: la influencer in splendida forma in costume

Da diversi anni si è ormai affermata come uno dei personaggi principali sui social, dove risulta sempre tra le bellezze più accattivanti in assoluto. La splendida Valentina Vignali lascia sempre il segno, in qualsiasi situazione.

Anche in questo 2023, sta riscuotendo grandissimo successo, uno scatto dopo l’altro, sul suo seguitissimo e aggiornatissimo profilo Instagram, che conta oltre 2 milioni e 600 mila followers. Per i fan, spettacolo sempre assicurato, soprattutto grazie ai continui viaggi della modella e influencer riminese, che danno un tocco in più alle sue immagini.

Negli ultimi tempi l’abbiamo vista girare ripetutamente il globo: vacanze a Santo Domingo, poi a Bali, più volte negli Stati Uniti, da sempre uno dei suoi luoghi preferiti soprattutto per la loro cultura. Cambiano le location, ma non il risultato: bellezza sempre abbagliante e mozzafiato per Valentina. Che in questi giorni si trova ancora negli States, da dove sta seguendo da vicino con grande interesse, e non potrebbe essere altrimenti, i playoff della NBA, da grande appassionata di pallacanestro qual è.

Valentina Vignali, visione statuaria sul bagnasciuga: curve stratosferiche, il regalo lo fa lei ai fan

In attesa delle Finals tra i Denver Nuggets, a caccia del loro primo titolo di sempre, e i Miami Heat, che cercano invece il quarto trionfo, Valentina trascorre il compleanno sulle spiagge della Florida. 32 anni per lei e naturalmente si mette in mostra agli occhi dei fan in forma smagliante.

La sua silhouette slanciata e statuaria non può che strappare applausi, oscurando tutto il panorama attorno a lei, che pure, con un mare cristallino e da favola, sarebbe assolutamente degno di nota. Ma tutti gli occhi sono per la fisicità prorompente di Valentina in costume, un vero e proprio capolavoro. Gambe perfette, fianchi sinuosi e la consueta scollatura incontenibile. Dettagli che in un attimo accendono la passione e la fantasia del web, i messaggi di auguri e i complimenti si sprecano per una delle regine assolute dei social.