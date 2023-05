Siviglia-Roma, Dybala manda in visibilio i romanisti: il ‘gesto’ di Mourinho

L’argentino ha sbloccato la finale di Budapest con un sinistro chirurgico che ha mandato in visibilio i quasi 20mila tifosi giallorossi. Mancini si è rivolto verso la curva

Entusiasmo alle stelle per i tifosi della Roma dopo il gol di Paulo Dybala. La Joya argentina, nuovamente titolare dopo tanto tempo.

La rete del 21 romanista ha sbloccato la Finale di Budapest con un sinistro chirurgico che ha mandato in visibilio i quasi 20mila sostenitori giallorossi. Forse anche troppo.

Dal settore riservato ai tifosi della Roma sono infatti piovuti in campo diversi fumogeni. Una situazione che non è sfuggita a Gianluca Mancini, che si è rivolto verso la Curva chiedendo di placarsi per non correre alcun rischio a livello disciplinare.

Alla squadra, dalla panchina, Mourinho ha fatto segno “calma, calma”, come a dire che proprio ora viene il difficile.