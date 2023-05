Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 31 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 31 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Juve all’UEFA non basta” campeggia sulla prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ che si sofferma quindi sulle note vicende di casa bianconera che chiude i conti in Italia, ma non è finita qui. Multa di 718mila euro e niente punti però Ceferin tira dritto e la Juve rischia un anno senza Europa. Spazio poi alla finale di Europa League di questa sera con ‘Roma alzala ancora’ in riferimento alla partita contro il Siviglia e alla voglia di Mourinho di continuare a vincere.

In basso ‘Tutti vogliono Maignan, il Milan lo blinda’ oltre ad uno spazio sul rendimento di Lukaku e il City avvisato. In alto invece le vicende della Sampdoria e di Jacobs. La prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ dedica un “Per la storia” alla finale della Roma, con ‘Mou che insegue l’addio trionfale’. In spalla Agnelli, mentre in basso c’è spazio per il Napoli e De Laurentiis sulla vicenda allenatore.

“Ritorno al futuro” titola invece la prima di ‘Tuttosport’ che evidenzia come da oggi in casa Juventus si torni a parlare esclusivamente di calcio. In taglio alto un ‘Daje Roma’ di incoraggiamento, mentre non manca anche spazio al Torino e al rinnovo d Karamoh.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 31 maggio 2023

All’estero tra Spagna e Francia ci sono due approcci completamente diversi. In terra iberica si pensa naturalmente alla finalissima di Europa League, con la prima pagina di ‘As’ che si focalizza sulla partita che aspetta il Siviglia.

Campeggia una foto di Jesus Navas con scritto ‘El Cielo està en Budapest’ in riferimento alla gara odierna. In alto spazio a Benzema, mentre in basso tra le altre cose si passa anche di pessimismo per Messi e del rinnovo di Morata. La prima de ‘L’Equipe’ vede invece una notte di follia per un infinito Gael Monfils.