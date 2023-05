Poker d’assi a centrocampo per l’Inter: ecco il loro futuro

Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan: quattro centrocampisti decisivi nell’Inter di Simone Inzaghi. Andiamo a scoprire il loro futuro in sede di calciomercato

E’ senza dubbio uno dei segreti della grande forza di questa Inter finalista di Champions League, stiamo parlando della batteria di quattro centrocampisti (Gagliardini e Asllani esclusi in questa cernita) a disposizione di Simone Inzaghi composta da: Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

Quattro assi, un poker, fondamentali per il gioco dell’Inter, ma partiamo dagli inamovibili. Barella, che ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri la scorsa stagione, si è confermato al top a livello italiano ed europeo anche quest’anno, così come Calhanoglu che, con lo spostamento in cabina di regia, è diventato ancor di più un punto saldo dell’Inter. Il suo rinnovo sembra cosa fatta considerando il contratto in scadenza al termine della prossima stagione. E poi ci sono le questioni legate ad altri due jolly assoluti per Simone Inzaghi che, ognuno a loro modo, sono stati finora decisivi per questa incredibile stagione della Beneamata: Brozovic e Mkhitaryan.

Inter, due assi nel poker: Brozovic e Mkhitaryan cosa faranno

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan è molto legato anche alla sua anagrafica. Il centrocampista armeno è infatti un classe 1989, non proprio di primo pelo, ed ha un contratto con l’Inter in scadenza nel 2024. Probabilmente, salvo sorprese dell’ultim’ora, l’ex Roma dovrebbe continuare in nerazzurro anche nella prossima stagione quando poi ci sarà da analizzare la situazione legata al suo futuro, se proseguire con un rinnovo del contratto o salutarsi dopo due stagioni in quel di San Siro.

Su Brozovic la questione è più complessa. Il croato, che ha da poco rinnovato con l’Inter, sembrava destinato a partire almeno fino a qualche settimana fa. Su di lui c’è il Barcellona come altri top club, ma questo incredibile finale di stagione dei nerazzurri potrebbe sparigliare totalmente le carte e alzare le percentuali di una permanenza di Epic Brozo anche nella prossima annata.