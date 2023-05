Patteggiamento Juve, Uefa avvisata: “Niente esclusione dalle coppe”

Il club bianconero ha raggiunto in mattinata un accordo con la Procura Federale di Chinè accettando una maxi multa

Si è chiuso positivamente il patteggiamento proposto dalla Juventus alla Procura Federale per il filone stipendi. L’udienza di questa mattina presso il Tribunale Federale Nazionale ha infatti decretato una una sanzione pecuniaria pari a 718.240,00 euro nei confronti del club bianconero che, a sua volta, rinuncerà a presentare ricorso al Collegio di Garanzia dopo la penalizzazione subita per il ‘caso plusvalenze’.

Come spiegato questa mattina, oltre a chiudere un periodo tormentato con la speranza di poter tornare a programmare con maggiore serenità il progetto sportivo della prossima stagione, con questa mossa la Juventus potrebbe aver anche dribblato un’eventuale sanzione da parte dell’Uefa.

Come spiegato dall’Avvocato Afeltra nell’intervista per ‘free.it’, con la misura del patteggiamento la Juventus innanzitutto ha palesato la propria “rinuncia a chiedere l’assoluzione”, ottenendo in cambio “una rinuncia a chiedere una sanzione più importante”. Un accordo tra le parti che difatti portato ad una sanzione pecuniaria che il club bianconero dovrà dunque riconoscere.

Una strategia che potrebbe avere dei riflessi positivi anche in campo europeo. Come precisato dall’avv. Afeltra, considerato tra i massimi esperti in materia di diritto sportivo, il provvedimento di questa mattina “incide sotto il profilo amministrativo e non tecnicamente disciplinare: la sanzione amministrativa non può riverberarsi in sede europea e Mondiale con la esclusione della società dalle coppe“.

Per questa ragione – come spiegato dal legale – “la Juve, mantenendo definitiva la penalizzazione di 10 punti per l’altra vicenda correlata, ha diritto di partecipare a una coppa europea. Sia essa Europa League o Conference League. Non può essere esclusa dalla UEFA in diretto e conseguente elemento rispetto al conseguente provvedimento emesso dalle Federazioni Nazionali”.

Patteggiamento Juve, l’avv. Afeltra chiarisce sul settlement agreement

L’avvocato ha poi analizzato lo scenario che si verrebbe a creare qualora l’Uefa decidesse comunque di procedere all’esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee.

“La sanzione di esclusione dalle coppe sarebbe limitata ad un solo anno e non si riserberebbe anche sul secondo anno. Stiamo facendo, però, solamente ipotesi di scuola. A fronte di un patteggiamento – ha spiegato l’avv. Afeltra – non c’è la possibilità di farlo traslare sulla esclusione delle coppe europee. Altro discorso è rispetto alla valutazione del settlement agreement perché la UEFA potrebbe penalizzare o sanzionare la Juventus in sede europea per violazione degli elementi fondanti del settlement agreement”.