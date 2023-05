Match da ripetere e nuova classifica: ricorso e sentenza UFFICIALE

Dopo il verdetto dell’ultima giornata è esplosa la bufera per i numerosi episodi arbitrali ritenuti dubbi

Non è stato sufficiente il pareggio ottenuto nel corso dell’ultima giornata nello scontro diretto della parte bassa della classifica per evitare una retrocessione che ha rispedito ufficialmente la formazione in seconda divisione a due anni di distanza dalla promozione ottenuta.

Il 2-2 in casa del Valencia, infatti, ha decretato il ritorno dell’Espanyol in ‘Segunda Division’. Un verdetto particolarmente polemico, alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore in Spagna. Il club catalano, secondo le informazioni diffuse dal diario ‘Marca’, avrebbe deciso di presentare un ricorso ufficiale contro la retrocessione, motivando la propria scelta come atto di reazione da parte della società contro i presunti ‘torti arbitrali’ che gli sono stati riservati durante l’ultima stagione.

Nel corso della giornata odierna, tra l’altro, l’Espanyol si è visto rigettare un primo ricorso che aveva presentato nei giorni scorsi presso il ‘Comité de Competición’, organo che si occupa di giustizia sportiva in Liga. La società aveva infatti richiesto la ripetizione del match andato in scena lo scorso mercoledì 24 maggio contro l’Atletico Madrid, per il ‘gol fantasma’ convalidato a Griezmann. Ricordando che nel campionato spagnolo a differenza di quello italiano non è presente la ‘goal line technology’, per assenza di immagini chiare non è stato possibile decretare l’effettivo errore da parte di squadra arbitrale e Var.

Liga, l’Espanyol prepara il nuovo ricorso contro la retrocessione

La sentenza delle scorse ore non ha ovviamente convinto la dirigenza catalana, la quale presenterà adesso un nuovo ricorso in Appello e, in caso di altro esito negativo, in terzo grado al ‘TAD’.

Ma non è tutto, perché l’intenzione da parte dell’Espanyol a questo punto sembra essere quella di presentare una sorta di ‘denuncia’ contro gli episodi a sfavore di quest’ultima annata. Nello specifico, verrà presentato un esposto che terrà in considerazione diverse situazioni che hanno coinvolto Var, tecnologia e arbitri. Insomma, i ‘Periquitos’ sembrano intenzionati ad utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione nel tentativo – realisticamente complicato – di ‘cancellare’ quella che è stata la sentenza del campo.