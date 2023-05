Juventus, UFFICIALE: ha firmato fino al 2028

Juventus, arriva la firma sul contratto: ufficiale l’accordo fino al 30 giugno 2028

Niente ritorno in Serie A per Diogo Dalot. Il terzino portoghese ha infatti rinnovato il proprio contratto con il Manchester United, trovando un accordo fino al 2028.

Ad ufficializzare la firma è stata proprio la società inglese, attraverso un comunicato apparso sui propri canali. Il nome di Dalot era stato accostato ad alcuni club di Serie A, in particolare ad Inter e Juventus. Avevamo già sottolineato come il Manchester United fosse al lavoro per prolungare il contratto del difensore portoghese: alla fine la firma è arrivata.

Juventus, UFFICIALE: sfuma Dalot, ha rinnovato

Dalot era stato accostato alla Juve come rinforzo per le corsie, visto il nodo Cuadrado e la duttilità del lusitano di saper giocare sia a destra che a sinistra. In casa Inter invece si era fatto il suo nome come papabile post-Dumfries, visto l’interesse di vari club, tra cui proprio il Manchester United, nei confronti dell’olandese.

Dalot, che in stagione si è rivelato un elemento importante per il tecnico ten-Hag, resta così in Inghilterra. Il Manchester United ha ufficializzato così la firma fino al 2028:

“Diogo Dalot ha firmato un nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza al Manchester United fino al 30 giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno. Il 24enne difensore ha collezionato 107 presenze con il club e 11 presenze in nazionale con il Portogallo”.

Lo stesso Dalot non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Giocare per il Manchester United è uno dei più grandi onori che puoi avere nel calcio. Abbiamo condiviso grandi momenti e sono cresciuto tanto. La mia passione per questo club è aumentata giorno dopo giorno”.