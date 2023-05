Dan Friedkin superstar a Budapest: le foto con i tifosi e la reazione sul futuro di Mourinho

Il presidente della Roma si è fermato con grande piacere con alcuni tifosi giallorossi che ovviamente gli hanno chiesto del futuro del portoghese

L’attesa per la finale si fa ormai spasmodica. La Roma si giocherà stasera la sua seconda finale europea consecutiva e la possibilità di entrare nella leggenda.

Sarebbe un traguardo pazzesco per i giocatori giallorossi, per Mourinho ma anche ovviamente per i Friedkin, che in tre anni hanno comunque già raggiunto due finali europee. Anche se in questi giorni si pensa parecchio anche al futuro dello Special One, su cui in tanti si interrogano. Ed è ovvio che se i tifosi incontrano Dan in centro a Budapest la domanda sia quella. “Ma resta, vero?”, gli chiedono. E Friedkin – riporta ‘Il Corriere dello Sport’ – si limita a sorridere. Nel mezzo il numero uno giallorosso si è concesso felice e sorridente per le foto con i romanisti, tra un ‘daje’ e un ‘forza Roma’. Anche lui si gode un meritato entusiasmo.