Addio dopo l’Europa League, Mourinho saluta la Roma”al 110%”

Clamoroso scenario dopo la finale di Europa League, Mourinho può salutare dopo la finale: “Addio al 110%”

Addio dopo la finale. Come fu per il Porto e per l’Inter, potrebbe ripetersi la storia. Non c’è due senza tre, verrebbe da dire, perché José Mourinho potrebbe lasciare la Roma e accasarsi al Paris Saint-Germain.

Lo sostiene l’emittente brasiliana ‘Uol Esporte’, che sottolinea come il tecnico di Setubal sarebbe pronto a lasciare la capitale. Mourinho è sotto contratto con la Roma sino al 2024, ma l’interesse del Psg è notevole. Il club transalpino, alla nuova, ennesima, deludente stagione in Europa, starebbe pensando di cambiare nuovamente guida tecnica e affidare la panchina proprio a Mourinho, specialista nelle competizioni e nelle vittorie europee. Galtier quindi potrebbe salutare dopo una sola stagione: ne sono convinti dal Brasile.

Calciomercato Roma, dal Brasile sicuri: Mourinho andrà al Psg

‘Uol Esporte’ sottolinea infatti come il tecnico si stia preparando a diventare il nuovo allenatore del Psg.

Grandi novità potrebbero arrivare già dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma a Budapest. Se la Roma dovesse vincere il trofeo, dal Brasile sottolineano come addirittura ci sarebbe il 110% di possibilità che il tecnico lasci la panchina giallorossa per approdare nella capitale francese. In caso di sconfitta invece la possibilità di un addio sarebbe comunque dell’80%. Numeri che sottolineano come la sicurezza di una partenza sarebbe estremamente alta. Chissà che al momento del fischio finale della gara non possa essere lo stesso allenatore portoghese ad esprimersi in merito al proprio futuro, lasciando trasparire un chiaro messaggio.