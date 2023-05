Sampdoria, cessione e penalizzazione: la svolta decisiva

Ore calde, caldissime in casa Sampdoria: tifosi col fiato sospeso per conoscere il futuro del club blucerchiato dopo la retrocessione

Dopo il ritorno in Serie B, possibile svolta in casa Sampdoria: si attende il passaggio ufficiale delle quote dall’ex presidente Massimo Ferrero: ore cruciali per i tifosi blucerchiati.

Nella giornata odierna si è tenuta una importante assemblea degli azionisti, inizialmente prevista per ieri e rinviata ad oggi. E proprio pochi minuti fa, il Consiglio d’Amministrazione he approvato l’aumento di capitale: un passaggio cruciale dopo che l’ex presidente Massimo Ferrero ha accettato le condizioni offerte soprattutto per i dipendenti e i creditori come riportato da Sky Sport.

In questo modo, Ferrero esce definitivamente di scena e la Sampdoria può ritenersi salva, con la nuova proprietà rappresentata da Andrea Radrizzani, già proprietario del Leeds e in passato vicino alla Salernitana, e Matteo Manfredi che ha evitato scenari peggiori dopo la retrocessione maturata sul campo.

Sampdoria, cessione societaria ad un passo: ma sarà penalizzata

Non si farà in tempo, invece, per il pagamento degli stipendi: una brutta notizia per la squadra blucerchiata in vista della prossima stagione.

Il ritardo nel pagamento degli emolumenti, infatti, porterà la Sampdoria a ripartire dal campionato di Serie B con una penalizzazione di quattro punti in classifica. Per i tifosi della Sampdoria comunque un sospiro di sollievo: la possibilità di ripartire dalla serie cadetta, con una nuova proprietà, rappresenta una notizia buona e tutt’altro che scontata.