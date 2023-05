Patteggiamento Juve, la reazione è furiosa: “Tremenda pagliacciata”

In questi minuti il patteggiamento Juve per la manovra stipendi tiene banco, commenti inferociti dopo la decisione del Tribunale Federale

I conti, nella partita tra la Juventus e la giustizia sportiva, almeno in Italia, si chiudono qui. Il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento tra i bianconeri e la Procura federale, limitando la sanzione per il filone manovra stipendi e per le altre imputazioni a una multa di poco più di 700mila euro. Niente ulteriori segni meno in classifica per i piemontesi e nemmeno ripercussioni per il prossimo campionato.

Rimane la possibilità di una sanzione da parte dell’Uefa in merito all’esclusione dalle coppe europee della Juventus per una stagione, che dunque, con la possibilità di conservare almeno il settimo posto (aritmeticamente blindato da oggi), verrebbe scontata il prossimo anno, con la mancata partecipazione alle prossime edizioni di Europa League o Conference League.

Patteggiamento Juve, il web non ci sta: “E’ una farsa, peggio del wrestling”

La decisione del TFN, naturalmente, è la notizia del giorno. L’eventualità del patteggiamento era già nell’aria da ieri sera, i termini dell’accordo però scatenano non poche polemiche.

Inevitabilmente, sui social si scatenano commenti contro un provvedimento che a molti appare troppo benevolo nei confronti della Juventus. Sotto accusa in particolare l’entità della multa, ritenuta minima rispetto alla gravità degli illeciti contestati. In molti non ci stanno e su Twitter è vera e propria bufera, con commenti che richiamano alla “perdita di credibilità del calcio italiano”, alla “farsa”, alla “pagliacciata” e altro ancora. Ecco una raccolta dei messaggi più caustici:

John Elkann 718.240 mila euro li usa per prendere il caffè con gli amici. Pfff a dirlo prima… #Juventus #patteggiamento https://t.co/nCoW76g3ce — Mouse Kean X Wincenzo Italiano (@babayagui) May 30, 2023

In pratica, col patteggiamento della Juve, la morale della favola è che si invita palesemente a delinquere, a truccare i bilanci eccetera.. tanto al massimo se ti beccano ti danno una multina con ramanzina del tipo “non fate più i cattivoni mi raccomando” — Luca Friggeri (@friggio1983) May 30, 2023

718 mila euro vale meno di un pareggio in Champions.#patteggiamento — Selfie Della Gleba (@selfie_gleba) May 30, 2023

Parole persino peggiori del patteggiamento ridicolo appena concluso. Fieri e impuniti.

Europa salvaci tu (anche nel calcio…) https://t.co/JBoMT1y5TZ — Tony Concilianti (@TConcilianti) May 30, 2023

Addio @SerieA, aveva ultima chance x proteggere quel briciolo di credibilità che le rimane ma preferisce i soldi…siete peggio del #wrestling.#patteggiamento — Arturo Attardi (@AAttardi) May 30, 2023

Si possono falsare i bilanci per più stagioni e cavarsela con una mini multa, questa è la credibilità del calcio italiano. Una farsa#patteggiamento #Gravina #Juventus https://t.co/CRipNt0bPk — Invisibile (@dani_luciano91) May 30, 2023