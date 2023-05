Osimhen ‘chiama’ rinforzi: ecco il nuovo centrocampista del Napoli

Dopo la retrocessione, un’occasione per il Napoli: possibile innesto a centrocampo per i neo campioni d’Italia

Archiviata la vittoria del campionato e in attesa di risolvere la questione allenatore, il Napoli lavora ai primi colpi di mercato con l’obiettivo di mantenere la leadership in Serie A.

Un’interessante occasione dall’Inghilterra per il Napoli neo campione d’Italia: l’occasione ha il nome di Wilfred Ndidi, centrocampista classe ’96 di proprietà del Leicester City, reduce dalla clamorosa retrocessione in Championship, la seconda divisione inglese.

Una retrocessione che potrebbe costringere le Foxes a rinunciare a diversi calciatori, in particolar modo quelli più appetibili in sede di mercato. Tra questi, appunto, c’è Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano che in questa stagione ha raccolto trenta gettoni di presenza tra campionato e coppe con la maglia del Leicester.

Calciomercato Napoli, occasione Ndidi dall’Inghilterra

Wilfred Ndidi ha un altro anno di contratto con il Leicester City che, dal canto proprio, è consapevole di correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo anno. Per questo motivo, la dirigenza del club potrebbe aprire ad una cessione del calciatore prelevato dal Genk nel 2017.

Come riportato ad FootMercato, tra i club interessati a Wilfred Ndidi c’è anche il Napoli che potrebbe così rimediare un usato sicuro come rinforzo a centrocampo. La valutazione di Ndidi, oltre 50 presenze con la maglia della Nazionale nigeriana (è compagno di Nazionale di Osimhen) oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma dopo la retrocessione del Leicester in Championship potrebbe arrivare a fronte di un esborso inferiore.