Milinkovic-Savic al Milan con lo scambio: tre giocatori sul piatto

Il club rossonero sogna il grande colpo: il giocatore potrebbe arrivare a Milano con lo scambio. Ecco l’ultima idea

Il calciomercato del Milan sta iniziando a prendere forma dopo che la squadra di Stefano Pioli ha ottenuto il pass per partecipare alla prossima Champions League.

I rossoneri potranno così usufruire anche quest’anno dai soldi della competizione europea più prestigiosa. Paolo Maldini e Frederic Massara sono già a lavoro da giorni e sono pronti a chiudere un paio di affari, Sportiello (con il quale è stato trovato l’accordo da tempo) e Kamada, che ha detto sì al Milan, come riportato su Calciomercato.it.

Ma l’estate sarà davvero lunga e i rossoneri vogliono acquistare almeno un altro centrocampista, oltre che una punta che garantisca la doppia cifra. Per quanto riguarda la mediana piace tanto Loftus-Cheek, ma il sogno del Milan porta il nome di Milinkovic-Savic. Lo abbiamo scritto su queste pagine, il serbo piace tanto a Maldini, che farà un tentativo con la Lazio, ma il suo sbarco a Milano è certamente molto difficile.

Calciomercato Milan, colpo Milinkovic-Savic: non solo soldi sul piatto

Nel frattempo, però, arrivano sempre più conferme in merito all’interesse del Milan per Milinkovic-Savic.

Il giocatore, che non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, è pronto a lasciare la Capitale in estate. Claudio Lotito per la sua cessione vorrebbe 35/40 milioni di euro. Una cifra davvero importante, per un calciatore con un accordo non certo lunghissimo. I rossoneri proveranno così ad abbassare il prezzo ma allo stesso tempo, come riporta Sportmediaset, sarebbero intenzionati ad inserire una contropartita tecnica. Maldini e Massara avrebbero, infatti, deciso di ‘sacrificare’ uno tra Junior Messias, Alexis Saelemaekers e Yacine Adli.

Il Milan, chiaramente, non è l’unica squadra sulle tracce di Milinkovic-Savic. Nei giorni scorsi il serbo è stato accostato anche alla Juventus. I bianconeri, però, hanno perso il loro appeal senza la Champions League. Il rischio più grande arriva dall’estero e più precisamente dalla Premier League: la scorsa estate ci hanno provato Arsenal e Newcastle e Lotito spera fortemente che i due club tornino alla carica.