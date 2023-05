Maldini ribalta il Milan: c’è una squadra intera in partenza

Budget da 80 milioni di euro per il Milan in vista del prossimo mercato estivo: mezza squadra in partenza, gli obiettivi in entrata del ‘Diavolo’

Il Milan è pronto a cambiare pelle in vista della prossima stagione. Lo ha detto a chiare lettere Stefano Pioli dopo la vittoria in casa della Juventus e che ha permesso al ‘Diavolo’ di staccare il biglietto matematico per la prossima Champions League.

”Ho un gruppo solido a disposizione, ma per competere a alti livelli serviranno comunque dei rinforzi”, ha sottolineato il tecnico emiliano nella conferenza stampa post Allianz Stadium. Kamada sarà il primo rinforzo, col giapponese in arrivo a parametro zero dopo essersi svincolato dall’Eintracht Francoforte. In entrata inoltre si lavora soprattutto per un centravanti in grado di affiancare il sempreverde Giroud, con Openda che al momento sarebbe in cima alle preferenze di Paolo Maldini. Arnautovic e Morata sono le alternative, con il Dt rossonero (che deve allontanare certe frizioni con la proprietà) che guarda inoltre all’arrivo di un fantasista per rinforzare la trequarti.

Il Milan cambia mezza squadra: Ibra in bilico, pressing su Berardi

Asensio, in scadenza col Real Madrid e Berardi sono i due obiettivi che stuzzicano maggiormente Maldini e Massara per il settore offensivo, mentre non è da escludere un ritorno di fiamma per Zaniolo.

Anche perché Brahim Diaz potrebbe tornare al Real e De Ketelaere essere ceduto in prestito (ipotesi Monza) per sbloccarsi e trovare continuità nel campionato italiano. Con le valigie pronte ci sarebbe comunque un’intera formazione a Milanello: da Tatarusanu al deludente Origi, passando per Rebic, Dest, Ballo Touré, Vranckx, Adli e Mirante. Da capire inoltre quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, al momento fermo per infortunio e in scadenza il prossimo 30 giugno. Il fuoriclasse svedese potrebbe rinnovare per un ulteriore anno, accettare la corte di qualche altra squadra prima di chiudere la carriera (anche in questo caso vigile il Monza degli ex rossoneri Galliani e Berlusconi) o appendere gli scarpini al chiodo. Intanto Maldini è pronto a ribaltare il Milan, forte di un budget da 80 milioni di euro dopo aver staccato il pass Champions.