Milan, Pioli: “Stagione stancante, volevamo vincere un trofeo ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions”

Stefano Pioli, al termine della preziosa vittoria del suo Milan ai danni della Juventus per 0-1, si presenta in conferenza stampa post-gara soddisfatto.

Il Milan, con i tre punti di questa sera, si qualifica matematicamente alla prossima Champions League. Discorso chiuso invece per il ‘Diavolo’ per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, in virtù della vittoria della Lazio per 3-2 ai danni della Cremonese.

E’ sufficiente il gol di Giroud al 40′ del primo tempo al Milan di Stefano Pioli per aver ragione di misura della Juventus di Allegri. Il mister rossonero commenta dopo il match dell’Allianz Stadium la stagione dei suoi: “Il bilancio della stagione non è negativo: abbiamo disputato una grande Champions League. Potevamo fare di più in campionato è vero, ma andando così avanti nelle due competizioni abbiamo pagato. In Champions siamo arrivati dove non ci eravamo mai spinti: è chiaro che l’eliminazione con l’Inter faccia male“.

Pioli spiega poi dove sia mancato il suo Milan, nel corso della stagione in campionato: “Non siamo riusciti a vincere gare con squadre contro la quale non puoi perdere punti, non conta chi sia sceso in campo. Ci manca l’essere competitivi su entrambi i fronti, la Champions ha tolto delle forze per il campionato… è stata una stagione davvero stancante”.

Pioli: “La Juve è forte, ma in Champions ha fatto peggio di noi”

Sul futuro del Milan e della rosa, Pioli è convinto della bontà della squadra a sua disposizione: “Questa squadra ha una base molto solida, devo dare merito al club e ai dirigenti. Quest’anno siamo cresciuti anche attraverso i momenti di difficoltà, come ad esempio la pausa per il Mondiale. La squadra andrà rinforzata per le due competizioni, ma alleno una squadra già forte: questo è certo – per poi chiosare – il nostro percorso di crescita prosegue, ma è inutile negare che volevamo vincere qualcosa: non ci siamo riusciti, ma la stagione resta buona”.

Un passaggio poi sugli avversari di questa sera della Juventus: “Non so dire cosa sia cambiato dal passato. Noi studiamo sempre al massimo le squadre che affrontiamo e vi assicuro che la Juve resta una squadra forte, è piena di campioni: ha fatto un grande campionato. In Champions League invece ha fatto peggio di noi”.