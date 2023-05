La Roma come banco di prova: la Serie A non dimentica Montiel | CM.IT

L’esterno destro del Siviglia, Gonzalo Montiel, ha vissuto una stagione da protagonista e può diventare un nome caldo in Serie A

In una Budapest che inizia a riempirsi di tifosi della Roma e del Siviglia, la finale di Europa League non è l’unico argomento che sta facendo presa tra gli addetti ai lavori. Il futuro di José Mourinho resta un tema caldo ed è stato dibattuto anche durante la conferenza stampa dello Special One.

Sull’altra panchina, José Luis Mendibilar vive una condizione ancora più in sospeso, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno, ma anche per il mercato dei giocatori si registrano movimenti interessanti. Tra le file degli andalusi, uno degli osservati speciali sarà sicuramente Gonzalo Montiel. Campione del Mondo e compagno di squadra di Paulo Dybala nella Seleccion, l’esterno destro potrebbe partire per fare cassa e consentire alla dirigenza di lanciare l’assalto a Pablo Maffeo del Mallorca.

Montiel osservato speciale della Serie A

Anche se non sempre da titolare, l’ex River quest’anno ha già collezionato 39 presenze stagionali e il suo nome è finito anche sul taccuino del Flamengo di Jorge Sampaoli. Pagato circa 11 milioni di euro da Monchi, il ventiseienne argentino, secondo le informazioni raccolte a Budapest da Calciomercato.it, ha ancora qualche estimatore in Serie A.

In passato furono soprattutto Roma e Bologna a mostrare interesse per il giocatore, il cui dossier di recente è arrivato anche sulla scrivania di Juventus, Torino e Monaco. Ad oggi, le italiane non hanno compiuto passi concreti, in attesa di capire se il calciatore possa partire in prestito. Una soluzione che al momento non viene contemplata in Andalusia.