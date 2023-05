DIRETTA Siviglia-Roma, Mourinho in conferenza stampa prima della finale LIVE

Tutto pronto per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma alla Puskas Arena di Budapest: le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa

BUDAPEST – Ci siamo. La Roma è arrivata a Budapest per la finale di Europa League, in programma domani sera alla Puskas Arena contro il Siviglia. Un match attesissimo, con una febbre alle stelle ormai già da settimane. Lo dimostra la cosa al biglietto incredibile soprattutto da parte dei tifosi giallorossi. Per Mourinho sarà la sesta finale europea, dopo che ha vinto tutte le cinque precedenti. Ma non sarà facile contro un Siviglia che di Europa League ne ha vinte ben sei.

Lo Special One alle 18 prende la parola in conferenza stampa (la diretta scritta su Calciomercato.it) nella pancia della Puskas Arena. Accanto a lui Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, proprio come un anno fa a Tirana.