Juventus e Allegri: divorzio a una condizione. Incontro anticipato

Giorni decisivi per il futuro sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. Tutte le ipotesi al vaglio del club bianconero

Rimane incerto il futuro di Massimiliano Allegri. La Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva sul tecnico bianconero, sempre più in bilico dopo le ultime sconfitte della ‘Vecchia Signora’.

In attesa della sentenza sul filone stipendi dove sì va verso il patteggiamento e una sanzione pecuniaria (possibile anche qualche punto di penalizzazione dopo il caso plusvalenze), la proprietà sta valutando la situazione in panchina e se ripartire da un nuova nuova guida tecnica in estate. Il nodo è essenzialmente il peso economico del contratto di Allegri, che insieme al suo staff dovrà percepire oltre 40 milioni di euro lordi ancora per le prossime due stagioni. Somma pesante per le finanze bianconere in un periodo non certo florido e al quale mancheranno anche i preziosi introiti del mancato accesso in Champions League. Spesa insostenibile per la Juve, visto che dovrà ingaggiare eventualmente un nuovo tecnico ed elargire due stipendi in panchina. La soluzione allora potrebbe essere nel mezzo, con la dirigenza bianconera al lavoro per trovare un accordo con Allegri sulla risoluzione del contratto.

Juventus, risoluzione e addio: giorni decisivi per Allegri

Si lavorerebbe quindi per cercare un intesa con l’allenatore livornese su una possibile buonuscita, ovviamente a cifre nettamente inferiori a quanto Allegri dovrebbe percepire fino al giugno 2025.

Da capire quali siano le intenzioni dell’attuale mister bianconero, non intenzionato al momento a fare un passo indietro sulle dimissioni come confermato (almeno a parole) nelle ultime uscite davanti ai microfoni. Intanto il vertice con la società, programmato al termine del campionato, potrebbe essere anticipato a questa settimana (precisamente giovedì) per accorciare i tempi e avere subito un quadro più lineare possibile come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’. Al momento inoltre, nonostante le voci su Tudor, Italiano, Thiago Motta e Conceicao, mancherebbe un candidato in grado di soddisfare tutte le correnti all’interno della Continassa in caso di esonero di Allegri, che comunque non sembra avere più lo spogliatoio dalla sua parte. All’incontro tra la dirigenza e Allegri potrebbe essere presente anche John Elkann, che cercherebbe di convincere l’allenatore a farsi da parte se la Juventus dovesse effettivamente decidere di voltare pagina in panchina.