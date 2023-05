Svolta a sorpresa, la Juventus patteggia: domani l’udienza

Svolta a sorpresa per il filone relativo alla manovra stipendi: la Juventus ha trovato l’accordo per il patteggiamento, domani il processo

Svolta a sorpresa per la Juventus e il processo sportivo relativo alla manovra stipendi. Inizialmente fissata per il prossimo 15 giugno, l’udienza è stata anticipata a domani.

Il tutto, stando a quanto riferito da ‘gazzetta.it’, frutto di un accordo trovato tra la società bianconera e la Procura Federale in merito al patteggiamento. Un’intesa, della quale ancora non si conoscono i dettagli, che dovrà ora essere fatta passare al vaglio dei giudici che possono accettarla o rifiutarla se ritenuta non congrua.

Questo si deciderà domani con la Juventus che, come peraltro lasciato intendere già ieri con le parole del CFO Francesco Calvo, punta a chiudere l’intera vicenda in questa stagione. Come? Al momento, come già accennato, non sono trapelati i dettagli dell’accordo tra le parti, ma si parla – sempre stando a ‘Gazzetta.it’ – di un’intesa che dovrebbe portare la società bianconera a subire una nuova penalizzazione di pochi punti e una forte ammenda.

Patteggiamento Juventus, ecco come cambia la classifica

In particolare, le indiscrezioni raccontano di ulteriori due punti di penalizzazione e di una ammenda non ancora quantificata.

Una ipotesi che, se fosse confermata, impedirebbe alla Juve di prendere parte alla prossima Europa League, ma consentirebbe ai bianconeri di poter partecipare alla Conference League. Poi bisognerà capire quel che deciderà la Uefa al riguardo, ma intanto tutto dovrà passare domani per le mani dei giudici che dovranno valutare l’intesa e decidere se accettarla, considerandola congrua, oppure respingerla.

Intanto, dovesse essere realmente di due punti l’ulteriore penalizzazione, la classifica di Serie A per le prime otto posizioni cambierebbe così: Napoli 87, Lazio 71, Inter 69, Milan 67, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 57, Torino e Fiorentina 53. In caso di arrivo a pari punti con la Roma, al sesto posto finirebbero i giallorossi per gli scontri diretti.

Altra ipotesi di accordo, raccolta anche da ‘TuttoSport’ è di una maxi multa, senza però alcun punto di penalizzazione. In quel caso la Juve potrebbe ancora sperare nell’Europa League, Uefa permettendo.