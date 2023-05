Juve, Allegri scaricato: ecco i calciatori che vogliono il cambio in panchina

La Juventus in queste ore sta valutando il futuro di Massimiliano Allegri: una parte dello spogliatoio bianconero avrebbe deciso

Manca una sola partita prima che si chiuda questa tormentata stagione per la Juventus, che nella giornata di oggi sta patteggiando per poter ripartire senza più penalizzazioni nella prossima stagione. Il tema principale in vista della nuova Juve riguarda la conferma o meno di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese era tornato a Torino da vincitore, con la spocchia di chi ha dimostrato che senza di lui si era smarrita la strada. Dopo due stagioni dal suo ritorno, però, i bianconeri non hanno vinto neanche un trofeo e, soprattutto, non si sono visti miglioramenti e una crescita da parte della squadra. Ora la Juve sta valutando se, per aprire un nuovo ciclo vincente, Allegri sia ancora l’uomo giusto oppure se cambiare guida tecnica. Una parte dello spogliatoio bianconero avrebbe già deciso.

La Juventus cambia allenatore: lo spogliatoio sempre più distante da Allegri

Quello che ha colpito delle ultime settimane (disastrose) dei bianconeri è la distanza che si è creata tra diversi top player della Juventus e Massimiliano Allegri: questo aspetto potrebbe essere fondamentale nella scelta della società.

Secondo quanto riportato dal sito ‘gazzetta.it’, diversi giocatori della Juventus sarebbero ormai distanti dalle posizioni di Max Allegri e questo elemento potrebbe costare la panchina al tecnico livornese. Tra di loro spiccano i nomi di due ex viola come Chiesa e Vlahovic, che a più riprese hanno mostrato segni di insofferenza nei confronti del livornese. Anche Angel Di Maria, come vi abbiamo raccontato sempre più lontano da Torino, non avrebbe apprezzato la guida tecnica di Allegri.

Da come si è intuito anche da delle esternate di Cuadrado e Szczesny, poi, la distanza tra parte dello spogliatoio e l’allenatore sarebbe di natura tattica. I giocatori della Juve non avrebbero apprezzato lo stile di gioco proposto da Allegri e il suo staff e avrebbero voluto maggior coraggio in determinate partite chiave. Insomma, appare sempre più difficile che il tecnico livornese sieda ancora sulla panchina della Juve nella prossima stagione.