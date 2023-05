Ibra al Monza, ci risiamo: cosa ha detto Galliani

Adriano Galliani, alla presentazione del suo libro, è tornato a parlare anche dell’ipotesi di vedere Ibrahimovic al Monza

Dal patteggiamento della Juventus a Zlatan Ibrahiomvic. Adriano Galliani parla a tutto campo alla presentazione del suo libro ‘Le memorie di Adriano G.’ al teatro Manzoni.

JUVENTUS – “Sono felice che il Milan sia tornato in Champions League. Personalmente da dirigente calcistico ed ex presidente della Lega sono contento perché finalmente la storia della Juventus è finita. Almeno ci sono delle certezze, quelle sono e si volta pagina. La cosa più brutta del calcio è l’incertezza e oggi è un giorno positivo. Le classifiche sono quelle e non verranno più messe in discussione alla fine del campionato”.

STAGIONE MONZA – “È un qualcosa di impossibile. Solo pensare di andare in Serie A e rimanerci, ma anche battere squadre incredibili come Inter e Juve è un qualcosa al di sopra di ogni più rosea aspettativa”.

IBRAHIMOVIC – “Ibra al Monza? Ma non lo so… Oggi aveva confermato la sua presenza, poi dopo la vittoria di Torino gli hanno dato insieme agli altri giocatori del Milan dei giorni di riposo e sono andati tutti al mare. Nella dirigenza del Milan? È una cosa che vedranno il Milan e Maldini”.

Finale Champions, Galliani: “Sarò a Istanbul, tiferò Inter”

RINNOVO PALLADINO – “Non si può fare assolutamente a meno di Palladino? Confido che lunedì si possa firmare il rinnovo con Palladino”.

FINALE CHAMPIONS – “Inter? Sono stato invitato dalla Uefa e andrò a Istanbul. Io sono ovviamente milanista, però per la città di Milano e il calcio italiano è una cosa positiva che ci sia una nostra rappresentante in finale di Champions, è ancora di più se la vincesse. Le vittorie internazionali portano punteggi e tutte le squadre della Serie A e quando si gioca contro le formazioni estere bisogna tifare per le italiane”.