Chi è Adrian, il figlio di Paolo Cannavaro

Adrian Cannavaro è il figlio di Paolo Cannavaro; andiamo alla scoperta delle caratteristiche del giovane difensore centrale.

Ha chiuso la carriera al Sassuolo ma ha giocato anche nel Napoli; stiamo parlando di Paolo Cannavaro, ex difensore centrale che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio.

Da giocatore ha vinto un solo trofeo, la Coppa Italia 2012 battendo in finale la Juventus in una partita che difficilmente l’ex difensore potrà dimenticare. La dinastia dei Cannavaro è stata molto importante per mondo del calcio visto quanto fatto da Paolo e Fabio.

La speranza è che anche il futuro possa regalare grandi soddisfazioni e questo grazie ad Adrian Cannavaro, centrale difensivo che sembra promettere decisamente bene; andiamo a scoprire qualcosa di più sul figlio di Paolo e sul nipote di Fabio, due che hanno lasciato un segno piuttosto importante nel mondo del calcio.

Adrian Cannavaro: età, squadra, ruolo e caratteristiche

Adrian Cannavaro è un classe 2004 che gioca come difensore centrale nell’Under2019 del Sassuolo.

Ha già potuto assaporare il sapore della Serie A dal momento che è stato convocato per la sfida, del massimo campionato italiano, tra Sassuolo e Torino; match terminato uno a uno per via delle reti di Pinamonti e Sanabria.

Il figlio di Paolo e nipote di Fabio è un giocatore che, come dimostrato nel torneo di Viareggio, ha anche il vizietto del gol. Come il padre e lo zio è un difensore e questo ci fa pensare che possa continuare la dinastia dei Cannavaro che, dal punto di vista calcistico, ha portato diverse soddisfazioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche parliamo di un giocatore con una buona forza fisica e molto abile nel gioco aereo. Può ancora migliorare molto sotto diversi aspetti ma le basi sono decisamente positive.

Il paragone con il padre

Abbiamo detto di come sia un difensore centrale; bisogna però sottolineare come, stando anche a quanto riporta Alfredo Pedullà, Adrian Cannavaro può andare a ricoprire anche il ruolo di terzino destro.

Quando scende in campo mostra la stessa determinazione del padre; una qualità non da poco considerando la carriera fatta da Paolo Cannavaro.

Adrian è un destro naturale di piede e, considerando la sua giovane età, ha tutto il tempo per migliorare e diventare un difensore di assoluto livello.

Il cognome è pesante, forse più di altri considerando le carriere fatte dal padre ma anche dallo zio, due grandi difensori. Adrian Cannavaro ha un futuro davanti, è già stato convocato in Serie A e ora bisogna solo aspettare che possa maturare per diventare un centrale di grande livello.