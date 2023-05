Bandecchi contro Gravina: “Ha detto cose gravi”

Stefano Bandecchi, patron della Ternana e neo sindaco di Terni, duro contro Gravina e la Juventus

Un fiume in piena. Stefano Bandecchi è intervenuto su Calciomercato.it a Tv Play e ha detto la sua sulla Juventus ed in particolare sul patteggiamento ufficializzato quest’oggi.

Il patron della Ternana, appena eletto sindaco di Terni, commenta anche le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina sull’argomento: “Ha detto qualcosa di molto grave per chi riveste una carica come la sua. Ha sbagliato, non può esistere nessuno di considerabile sopra le legge”.

Bandecchi continua: “Il mondo del calcio fa schifo, ogni tanto emerge qualcos’altro, troppe irregolarità su cui si passa sopra. Ci sono cose che vanno oltre il campo. Ci sono quelli che rubano e quelli che non rubano”. Ecco allora che il patron del club marchigiano aggiunge che chi ha sbagliato “deve accettare la condanna, vale per tutti, non può non valere per Juventus, Inter o Milan“.

Bandecchi: “Riformare la giustizia sportiva è il minimo”

Stefano Bandecchi continua il suo intervento a Tv Play, parlando del sistema calcio italiano. “Tutto spendiamo i soldi per fare il campionato che è premiante con promozioni e retrocessioni. Chi scende dalla Serie A, giocherà in B, chi è salito dalla B, giocherà in A. Stessa cosa per la C. Questi vasi comunicanti vanno considerati: il campionato italiano divide male i soldi, in Spagna e Inghilterra funziona in maniera diversa”.

Infine, torna sul tema della giustizia sportiva: “Riformarla sarebbe il minimo deve riallinearsi alla giustizia ordinaria. Il Chievo è stato mandato a casa, la Reggina ha potuto disputare i playoff con irregolarità simili: non è possibile cambiare idea ogni giorno”.