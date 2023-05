Chi è Alfonso Montero, il figlio di Pablo? La Juventus è pazza di lui

Paolo Montero è stato uno dei difensori più rocciosi di tutta la Serie A, ma avrà seguito le sue orme il figlio Alfonso?

Sono pochi i difensori che hanno saputo entrare nel cuore della tifoseria bianconera che ha saputo fare Paolo Montero. L’uruguaiano non sarà stato infatti il più elegante e tecnico dei centrali, ma la sua grinta e la voglia di non mollare mai gli ha permesso di rimanere alla Juventus per ben nove anni.

Con Madama gli è mancata solamente l’affermazione in Champions League, dato che arrivò proprio nel 1996. Questo gli permise di vincere la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa Europea l’anno seguente, ma perse tre finali.

La più dolorosa per lui è sicuramente quella del 2003, anno in cui contro il Milan fallì anche un calcio di rigore nella lotteria finale. Il suo tiro fu debole e centrale e venne comodamente respinto da Dida.

Ebbe un’esperienza altalenante invece con la nazionale uruguaiana, dato che dal 1991 al 2005 non partecipò né alla Copa America vinta nel 1995 né al secondo posto del 1999. Con la Celeste vanta comunque ben 61 presenze, peccato che la sua ultima apparizione fu nel triste spareggio per il Mondiale del 2006 perso contro l’Australia.

Era già tornato in Uruguay per vestire la maglia del Penarol, quando nel 2007 nacque suo figlio Alfonso Montero. Cosa ha il giovane ragazzo in comune con il padre?

Alfonso Montero alla Juve: età, altezza, ruolo, caratteristiche

Il giovane Alfonso Montero è entrato fin da giovane nel Defensor, una delle squadre più attente al settore giovanile di tutta Montevideo. Le sue ottime prestazioni mostrate in Uruguay hanno così spinto la dirigenza della Juventus di acquistare nel 2022 i due Montero.

Il padre infatti è stato insignito del ruolo di allenatore della Primavera, mentre il ragazzo gioca con l’Under 16. Con la presenza di Claudio Rivalta, il ragazzo è sceso in campo molto frequentemente, diventando così un pilastro dei giovani bianconeri.

Nel 2023 è stato convocato dal Commissario Tecnico dell’Uruguay Under 17 per il Campeonato Sudamericano Under 17. Si è trattato del momento più importante della sua giovane carriera, peccato che nelle quattro partite disputate dalla Celeste non sia mai sceso in campo.

Alfonso Montero su Instagram

Il ragazzo è abbastanza seguito anche su Instagram, con il suo profilo ufficiale che si chiama “alfomontero” e lo potete facilmente riconoscere grazie alla spunta blu. Attualmente vanta 4466 follower anche se non è molto attivo, dato che sul suo profilo risultano solo 8 post.

Il paragone con il padre

Montero, esattamente come il padre, dimostra di poter essere adattabile sia nel ruolo di centrale difensivo che come terzino destro. Il suo piede naturale infatti è il destro, ma sembra ben figurare anche con il mancino.

La carriera di Alfonso Montero è solamente iniziata e fisicamente si deve ancora formare. Attualmente dimostra una corporatura estremamente slanciata ed è molto magro, pagando così forse un pochino la differenza con altri pari età. Il talento è comunque sotto gli occhi di tutti e rispetto al padre il giovane Alfonso ha ereditato la grinta e la voglia di lottare.