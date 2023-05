Theo, chi è il figlio di Zidane? Identico al padre

Theo Zidane, figlio di Zidane, è un giocatore con un futuro decisamente importante; andiamo alla scoperta di questo ragazzo.

E’ stato uno dei giocatori più forti che si siano visti su un campo da calcio; per tutti gli amanti di questo sport era impossibile non innamorarsi di uno come Zidane.

I suoi movimenti, la sua capacità di toccare palla con una qualità fuori dal comune rendevano nulle tutte le precauzioni prese dagli avversari nei suoi confronti.

In carriera ha vissuto due maglie molto importanti, quella della Juventus e quella del Real Madrid dove faceva parte di una rosa con un talento che poche altre squadre hanno avuto.

Zidane è stato, senza nessun dubbio, uno di quei giocatori capaci di farti apprezzare il calcio e la speranza è che la cosa possa succedere anche con uno dei suoi figli. Stiamo parlando di Theo Zidane.

Theo Zidane età, caratteristiche

Parliamo di un centrocampista nato il diciotto maggio del 2002 e, proprio per questo, ha ventuno anno; si tratta di un giocatore molto fisico ma con una qualità notevole e, da questo punto di vista, possiamo dire come buon sangue non mente.

E’ un centrocampista centrale ma può essere impiegato anche come trequartista. Siamo di fronte ad giocatore veloce (specialmente nel pensiero), molto tecnico e che può portare diverse soluzioni all’interno della partita.

Come possiamo vedere da questo video, siamo di fronte ad un giocatore con un tecnica molto importante e una visione di gioco che in pochi si possono permettere.

Una delle sue caratteristiche principali è, senza nessun dubbio, la velocità di pensiero, la capacità di leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione.

Theo Zidane ama prendersi le responsabilità andando a dettare tempi e ritmi di gioco. Può essere decisivo negli ultimi venticinque metri sia a livello realizzativo sia mandando in porta i propri compagni grazie alla sua straordinaria tecnica.

Giocatore dotato non solo di una grandissima qualità; Theo Zidane, infatti, possiede anche un gran fisico che gli permette di proteggere palla con estrema efficacia.

Theo Zidane dove gioca oggi?

Il figlio di Zidane gioca nel Real Madrid Castilla; le qualità per uno sviluppo della carriera ci sono tutti e allora è probabile ipotizzare che, in futuro, possa andare a calcare palcoscenici importanti.

Somiglianza con il padre

Il cognome è di quelli pesanti e i paragoni con quanto fatto dal padre ci saranno sempre considerando la carriera svolta da Zinedine; Theo Zidane, però, ha la tecnica (e soprattutto la personalità) per andare a svolgere una carriera di grande successo.

Futuro in discesa e sensazione che, molto presto, sentiremo parlare di un giocatore destinato ad una carriera molto importante.

Le qualità ci sono tutte e, sia per il ruolo sia per la velocità di pensiero che mette quando scende in campo, lo rendono molto simile al padre; la speranza, per il mondo del calcio, è che possa fare almeno la metà di quanto fatto da Zinedine Zidane.

Fidanzata Theo Zidane chi è?

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, invece, non sembrano esserci informazioni sulla fidanzata di Theo Zidane; non sappiamo, dunque, se sia impegnato in una relazione o se sia single cosa che, però, appare più probabile.