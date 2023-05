Stagione brillante e svolta sul mercato, Inter avvisata: “In 5 minuti sono a casa”

Il commento a caldo del calciatore, grande protagonista in Serie A, sul proprio futuro ed il sogno Nazionale ad un passo dalla realizzazione

Il campionato di Serie A prende quota nel panorama calcistico internazionale, avendo per la prima volta dopo tanti anni di gavetta raggiunto il picco di massimo splendore con tre squadre italiane finaliste nelle tre maggiori competizioni europee di punta. Un traguardo voluto e raggiunto con grande ambizione, specie da parte di quei club che sono riusciti a spingersi tanto a fondo e da parte di tutti coloro i quali ci hanno quantomeno provato.

L’Inter, nello specifico, risulta il club nostrano con il maggior appeal del momento. La finale di Champions League è alle porte e qualsiasi sia il risultato conclusivo, per Simone Inzaghi non può che essere una soddisfazione immensa. Tra i grandi protagonisti di questa cavalcata stagionale c’è senza dubbio André Onana, giunto in nerazzurro dopo il triste epilogo con l’Ajax a parametro zero ed oggi valutato almeno 40 milioni di euro dalla dirigenza di Viale della Liberazione.

Sul calciatore c’è il forte interesse del Chelsea, fresco di ufficializzazione del nuovo tecnico Mauricio Pochettino, ma l’Inter potrebbe essere restia alla cessione laddove non sussistano le circostanze ideali per scovare un valido sostituto sul mercato. Nell’evenienza, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha appuntato il nome di Guglielmo Vicario tra i potenziali eredi.

Vicario rompe gli indugi, Inter spiazzata: “Nazionale unico obiettivo”

Eppure, nello stupore generale, il talento friulano di proprietà dell’Empoli avrebbe sparigliato le carte del suo futuro con alcune dichiarazioni bollenti a margine dell’evento ‘Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione’ nella accogliente cornice di Coverciano.

“Sono soddisfatto di come sia andata questa stagione. Due salvezze consecutive per una realtà piccola come Empoli è un traguardo tutt’altro che scontato, ci è costato molto. Il lavoro di squadra è stato fondamentale per raggiungerlo. Ora sono concentrato sul finale di campionato e poi voglio mettermi a disposizione della Nazionale per disputare la Final Four di Nations League, questo è il mio grande obiettivo attuale“, ha dichiarato Vicario con determinazione.

A questo commento è seguito poi quello spiccatamente legato alla sfera di mercato, con la sessione estiva che sopraggiunge inesorabile: “Ad Empoli sto una meraviglia, è una città a misura d’uomo. Nel giro di cinque minuti sono a casa, vado ad allenarmi. Vita, casa e bottega: sono davvero felice così”, ha concluso il portiere. Per l’Inter ci sarà da sudare per smuoverlo dalla sua bolla ideale.