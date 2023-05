Tutto confermato, Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea

Senza squadra dall’inizio della scorsa estate, il tecnico argentino aveva da tempo un accordo con il club di Todd Boehly

Mancaca solo l’ufficialità per Pochettino-Chelsea, ufficialità arrivata in queste ore: il tecnico argentino riparte dalla panchina dei ‘Blues’.

“Il Chelsea FC è felice di confermare che Mauricio Pochettino diventerà l’allenatore della prima squadra maschile dall’inizio della stagione 2023/24”, recita la nota del club londinese.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!

