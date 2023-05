Roma, versioni contrastanti: il futuro di Mourinho si tinge di giallo

Una volta disputata la finalissima di Europa League, sarà più chiara la posizione dello ‘Special One’ in panchina

Incassata la dura rimonta di Firenze che ha spento definitivamente le speranze di una qualificazione in Champions League grazie al piazzamento finale in campionato, alla Roma rimane comunque l’appuntamento più importante di tutta la stagione. Mercoledì sera, infatti, la formazione giallorossa scenderà in campo nella finalissima di Budapest.

Un’eventuale vittoria dell’Europa League contro il Siviglia, oltre al secondo trofeo consecutivo in una competizione europea, porterebbe alla Roma l’accesso diretto alla prossima Champions League. Un obiettivo che José Mourinho ha inseguito insieme ai suoi ragazzi per tutta la stagione e che vede adesso a pochi centimetri dal raggiungimento. Ad ostacolare i giallorossi, però, ci saranno gli spagnoli, che questa coppa dal 2014 ad oggi sono riusciti ad alzarla in quattro diverse occasioni.

A prescindere da come finirà la stagione della Roma, ad oggi rimane un grande punto interrogativo su quello che sarà il futuro di Mourinho nella Capitale. Se è vero che una vittoria dell’Europa League potrebbe legare ancor di più il portoghese alla panchina giallorossa per almeno un’altra stagione, va anche sottolineato come più volte in quest’ultimo anno l’ex Inter abbia ‘stuzzicato’ la proprietà romanista per i pochi investimenti realizzati nello scorso mercato.

Calciomercato, Mourinho diviso tra Roma e Psg

A creare ulteriore ulteriore confusione sul futuro di Mourinho, sono poi le recenti voci contrastanti di calciomercato.

Se nelle scorse ore dalla Francia Laurent Perrin – giornalista de ‘Le Parisien’ – ha escluso in questa fase dei contatti concreti tra Mourinho e il Paris Saint-Germain, in Italia secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ il portoghese avrebbe già ricevuto un’offerta per un contratto pluriennale da parte dei francesi e sarebbe pronto ad accettare.

Insomma, un vero e proprio intrigo quello legato allo ‘Special One’ destinato però a risolversi a stretto giro. Ad influenzare il futuro di Mourinho potrebbe anche essere Luis Enrique: lo spagnolo, tra i preferiti di De Laurentiis per il dopo Spalletti, viene indicato in Francia come obiettivo numero uno per la panchina del Psg una volta esonerato Galtier.