Quanto vale Cristiano Ronaldo sul calciomercato?

Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più influenti nella storia del calcio; andiamo a vedere il suo valore sul calciomercato.

Per diversi anni abbiamo assistito (ed è stata una grande fortuna) al dualismo Messi-Cristiano Ronaldo; i due sono stati anche nello stesso campionato, la Liga, dividendosi i successi nel corso del tempo.

Il portoghese è uno dei due giocatori più forti del mondo. Parliamo di un calciatore completo sotto tutti i punti di vista: forte fisicamente, letale all’interno dell’aerea di rigore avversaria e fortissimo nel gioco aereo.

La sua carriera è stata un continuo crescendo anche se, molto probabilmente, l’esperienza migliore l’ha vissuta al Real Madrid.

Con il club spagnolo ha vinto di tutto e non si possono non sottolineare le quattro Champions League di cui tre consecutive in un periodo dove le Merengues dominavano in ambito internazionale.

Andiamo, ora, a vedere il valore di mercato di Cristiano Ronaldo sottolineando come sia inevitabilmente cambiato considerando sia l’età (parliamo di un classe 1985) sia le ultime esperienze non proprio così positive come, ad esempio, quella vissuta con la maglia del Manchester United.

Cristiano Ronaldo valore di mercato 2023: quanto costa oggi?

Il talento portoghese, come detto, è uno dei giocatori più forti al mondo e sarà ricordato per sempre nella storia del calcio.

Ronaldo ovunque è andato ha fatto la differenza; il suo unico rammarico è stato, molto probabilmente, non aver vinto il Mondiale con il suo Portogallo. L’ultima esperienza, in Qatar, è finita anticipatamente a causa di uno straordinario Marocco.

Quanto vale oggi Cristiano Ronaldo; stando a quanto riferito da Transfermarkt, il cartellino del talento portoghese si aggira intorno ai venti milioni di euro.

Una cifra dettata da diversi fattori tra cui l’età ma anche le ultime esperienze che non sono state poi così brillanti.

Svalutazione Ronaldo: Manchester United, Real Madrid e Juventus

Cristiano Ronaldo, in carriera, ha vissuto maglie decisamente importanti; la vera svolta è arrivata quando è approdato al Manchester United. Successivamente è arrivato il Real Madrid e poi il portoghese si è trasferito in Italia indossando la maglia della Juventus.

Con il tempo la valutazione del portoghese ha subito un netto calo; stando a quanto riportato da Sofascore, dai novantaquattro milioni spesi dal Real Madrid nel 2009, ai 117 milioni sborsati dalla Juventus nel 2018 si è passati ai quindici milioni che il Manchester United ha speso nel 2021 per riportarlo in Premier League.

Un calo decisamente vistoso quello avuto da Cristiano Ronaldo; anche un giocatore perfetto come lui non può far nulla contro il passare del tempo, l’unico avversario che (probabilmente) non potrà battere.