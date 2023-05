L’Inter fa cassa senza vendere il big: 41 milioni cash

Il grande cammino in Champions della squadra di Inzaghi ha rappresentato una vera e propria svolta, in chiave mercato, per il club della famiglia Zhang

L’Inter dovrà ‘sacrificare’ un big in estate? Non sarà più obbligata a farlo, ‘grazie’ ai circa 100 milioni di euro frutti del grande cammino in Champions League.

Dalla fase a gironi fino alla finale di Istanbul del prossimo 10 giugno, per il club nerazzurro una vera e propria svolta sul piano economico.

Resta, tuttavia, la necessità di avere al più presto una nuova proprietà. Un nuovo azionista di maggioranza, considerato che Suning non può – visto il diktat dalla Cina – investire capitali all’estero in attività, calcio incluso, non strategiche per il paese.

A proprosito di Suning, però, la notizia di oggi è che la famiglia Zhang ha versato nelle casse societarie altri 41 milioni di euro del prestito ottenuto da Oaktree nel 2021. A rivelarlo è ‘Calcioefinanza.com’, che ha preso visione il bilancio al 31 marzo 2023 di ‘Inter Media e Communication’, vale a dire la società in cui confluiscono i ricavi commerciali.

Fin qui, tramite la società lussemburghese Grand Tower che ha ricevuto il finanziamento di 275 milioni da Oaktree, gli Zhang avevano versato circa 86 milioni di euro. Il prestito, a carico direttamente di Suning e non dell’Inter (data comunque in pegno al fondo statunitense), è da restituire nel 2024.