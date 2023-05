Juventus ‘inchiodata‘: patteggiamento su tutta la linea

Juventus, la situazione in casa bianconera continua a tenere banco. Dal campo alle vicende fuori dal rettangolo verde: cosa sta succedendo

I dieci giorni horror della Juventus hanno vissuto l’inevitabile epilogo nella sconfitta patita all’Allianz Stadium contro il Milan. Svuotati e poco cattivi, gli uomini di Allegri non hanno saputo reagire allo schiaffo iniziale inferto da Giroud, limitandosi a rispondere soltanto con qualche iniziativa estemporanea.

Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia, infatti, è arrivata il verdetto della Procura Federale, che ha rimodulato la sentenza iniziale infliggendo 10 punti di penalizzazione ai bianconeri. Il KO di Empoli ha poi ufficializzato la crisi della Juve con il futuro di Max Allegri che è ritornato prepotentemente in discussione. Nell’intervista pre-Milan, però, oltre a parlare del futuro del tecnico bianconero, Francesco Calvo ha anche fornito una chiave di lettura importante (implicita) in merito a quelle che saranno le prossime mosse della Juve.

Commentando il verdetto della Procura Federale sul caso plusvalenze, Calvo ha definito la sentenza “ingiusta” ma allo stesso tempo “definitiva”, bollandola ormai come “acqua passata”. Chiaro indizio del fatto che, salvo nuovi dietrofront, la Juve non avvierà nuovi ricorsi su quel fronte.

Juventus, a Chirico non va giù: “Si patteggia su ogni cosa”

Da capire poi quale sarà la linea bianconera in merito al processo legato al filone stipendi, per il quale potrebbero esserci novità importanti a stretto giro di posta. Vicende che chiaramente tengono con il fiato sospeso tutti i tifosi della Juventus, che aspettano con ansia novità importanti.

Osteggiando la linea della società, però, con un video su YouTube apparso su il canale de “Il Bianconero”, Marcello Chirico ha espresso il suo punto di vista. Oltre a criticare il gioco espresso dalla squadra, Chirico ha anticipato quelle che saranno le mosse della Juve per rispondere alla Giustizia Sportiva.

Ecco quanto ribadito dal giornalista di fede juventina: “Già abbiamo un allenatore che è nel mesozoico come idee, ma anche la squadra è mediocre, non prendono la porta. Le parole di Calvo ci fanno capire che si patteggia su ogni cosa. Con questa giustizia sportiva, puoi prendere il miglior pool di avvocati, ma non c’è nulla da fare. Stavolta si sono appigliati alla slealtà. Di fronte a una giustizia sportiva così tiranna, avrei preferito che la Juve mettesse sul tavolo gli attributi. Evidentemente non è conveniente e sanno che ci rimetterebbero ancora di più. Calvo ha ancora di più rinforzato la figura di Allegri. Anche a me non piace, ma resterà”