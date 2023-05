Intreccio con Roma e Juve: il Milan lo prende gratis

Club rossonero scatenato sul mercato alla ricerca dei principali parametri zero della prossima estate

Ottenuto il pass per la prossima edizione di Champions League, ecco che il Milan è pronto a sbloccarsi sul mercato. La dirigenza rossonera, una volta incassata la certezza matematica grazie al successo nello scontro diretto con la Juve, ha immediatamente rivolto lo sguardo alla prossima estate.

Confermando le anticipazioni dei giorni scorsi di Calciomercato.it, ieri sera in Germania sono uscite nuove indiscrezioni su quello che verosimilmente potrebbe diventare il primissimo colpo del Milan. Si tratta di Daichi Kamada, centrocampista offensivo in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il 26enne giapponese starebbe per accettare la proposta rossonera da parametro zero per un contratto quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Quello legato a Kamada, però, potrebbe non essere l’unico colpo a zero messo a segno dal duo composto da Maldini e Massara. Secondo quanto riportato da ‘radio rossonera’, il Milan starebbe pensando di inserirsi insieme a Roma e Juventus alla corsa per Youri Tielemans. Il centrocampista belga, appena retrocesso in Championship con il suo Leicester, il prossimo 30 giugno lascerà definitivamente il club per la scadenza del contratto.

Calciomercato Milan, asta totale per Tielemans

L’esperienza acquisita nelle ultime stagioni e le caratteristiche da ‘tuttocampista’, fanno di Tielemans uno dei calciatori più appetibili sul mercato.

Anche per questa ragione sarà difficilissimo riuscire ad avere la meglio rispetto all’enorme concorrenza che la sua situazione contrattuale ha generato negli ultimi mesi. Sul centrocampista cresciuto nell’Anderlecht, oltre a Roma e Juventus, non mancano ad esempio offerte parecchio importanti anche in Premier League.

In passato, ad esempio, il suo nome è stato accostato a grandi club come Arsenal e Manchester United. Lo scorso inverno, poi, era stato il Barcellona a tentare di bloccare il suo ingaggio in vista della prossima estate. Una pista, quella blaugrana, che si è comunque raffreddata negli ultimi mesi, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi sul ragazzo che tiene col fiato sospeso mezza Europa.